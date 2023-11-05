Ви бос, чи командний гравець – дізнайтеся за допомогою швидкого тесту

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Ви лідер чи незамінний командний гравець? Оберіть зображення і розкрийте приховані риси свого характеру. Наш новий тест зосереджений навколо простого, але захоплюючого вибору — яскравого феєрверку.

У нас є три приголомшливі картинки. Ваше завдання — вибрати одну.

Нехай ваша підсвідомість підкаже вам правильний вибір, що покаже, який ви у своєму підході до лідерства – бос чи командний гравець.

Тест: ви командний ігрок чи лідер команди

Феєрверк №1

Якщо перший феєрверк привернув вашу увагу, це означає, що ви рішуча особистість, яка не ухиляється від прийняття важких рішень.

Ви з тих людей, які люблять брати на себе відповідальність і керувати своєю долею. Ви вірите в автократичне лідерство і прагнете взяти на себе контроль над ситуацією, відстоюючи свій вплив і напрям.

Однак із великою владою приходить велика відповідальність. Ваш авторитарний підхід іноді може не пройти випробування.

Важливо пам’ятати, що хороший лідер також прислухається до думки своєї команди та враховує її.

Феєрверк №2

Якщо ви вибрали другий феєрверк, ви, ймовірно, командний гравець, який цінує співпрацю та гармонію, а не домінування.

Ви вірите в егалітарне лідерство, коли кожен у команді має право голосу, а рішення приймаються колективно.

З іншого боку, ваша схильність уникати конфліктів і шукати консенсусу може призвести до нерішучості або непроявлення ініціативи.

Бути командним гравцем – це чудово, але пам’ятайте, що іноді команді для просування вперед потрібен рішучий лідер.

Феєрверк №3

Вибір третього феєрверку говорить про те, що ви врівноважений лідер, здатний поєднати найкраще з обох світів. Ви комфортно почуваєтесь на посаді керівника, але розумієте цінність співпраці та командного внеску.

Однак прагнення до рівноваги іноді може змусити вас здаватися непостійним або непередбачуваним. Підтримуйте свою рівновагу, проявляючи прозорість у процесі прийняття рішень і заохочуючи відкрите спілкування.

Пам’ятайте, що цей тест дає уявлення про ваш стиль лідерства, але він не визначає вас. У вас є сила формувати та вдосконалювати свій підхід до лідерства.

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