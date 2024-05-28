Ви будете здивовані: бортпровідники зізналися, як мстять проблемним пасажирам

Бортпровідники зізналися, чи мстяться тим пасажирам, які поводяться зверхньо та ускладнюють політ своєю поведінкою.

Про це пише "Mail Online".

Так, одна з бортпровідниць розповіла, що ставиться до пасажирів як до ворогів й всіляко намагається це продемонструвати. Однак, на щастя, ніхто від рук дінки під час польотів не постраждав.

Ще одна працівниця поділилася, що одного разу вирішила помститися пасажирові, який під час польоту відмовлявся відкласти вейп.

"Його можна брати з собою на борт, однак категорично заборонено заряджати у літаку", - пояснюють в повідомлненні.

Коли пасажир заснув, вейп випав у нього з руки. Тоді бортпровідниця підняла його й викинула. Вона зізналася, що ситуація її дуже розвеселила, коли чоловік після пробудження намагався знайти свій вейп.

"Спостерігати, як він бореться, шукаючи свій вейп під час висадки, було чудово. Зрештою він розлючений пішов", – розповіла бортпровідниця.

Раніше ми писали, що пасажир літака повинен виплатити авіакомпанії United Airlines понад 20 000 доларів США.

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