"Ви, дівчинка, яка посміхається під час війни": Тищенко осоромився під час виступу в Київраді

Депутат говорив про створення районних РДА у столиці.
Нардеп від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко знову відзначився неординарними висловлюваннями: назвав столичну депутатку "дівчинкою".
Інцидент стався під час виступу Тищенка на засідання Київської міської ради.
Депутат говорив про створення районних РДА у столиці. Під час промови він обмовився: "Ви всі розумно, що... І ми всі це розуміємо. Да, ми всі розумно ставимося до події...".
Потім він звернув увагу на одну з депутаток Київради. Вона, ніби-то посміхалася під час його виступу: "І ви, дівчинка, яка сьогодні посміхається під час війни, народний депутат, яка під-пі-посміхається...".
Слова Тищенка викликали обурення в залі: пролунав гул невдовалення депутатів Київради. Втім, і потім під час промови обранець "Слуги народу" дивував непослідовною промовою. Під час його виступу час від часу в залі чувся сміх присутніх.
"Кияни незгодні, щоб ними хтось керував. Кияни сьогодні мають бажання жити у столиці, яка є прикладом, щоб сьогодні ми бачили відповіді, чули... Щодо тих, які сьогодні чомусь у Києві є у нас... Стовпчики, які сьогодні не дають можливості паркуватися киянам. Ви знищуєте бізнес сьогодні. Ось які наполегливі проблеми сьогодні треба вирішувати", — сказав нардеп.
Як повідомлялося, у грудні 2021-го нардеп запросив журналістів на ковзанку біля Офісу президента. Там він запропонував скуштувати страви, у приготуванні яких брав участь. Один з журналістів запитав, чи не пропонують, можливо, на території "новорічного містечка" котлети. Втім, Тищенко заявив, що традиційну котлету по-київськи потрібно називати "мітболом". Крім того він назвав себе "молоддю", яка "диктує нові тренди".
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