"Ви гарно виглядаєте" - виявляється це помилка, так не правильно казати комплімент українською

Чому не можна казати "Ви гарно виглядаєте"

Що таке “комплімент”

У тлумачному словнику «комплімент – це люб’язні, приємні слова». Те, що приємно почути від співрозмовника про себе можна назвати компліментом.

Деякі вважають, що комплімент – це перебільшення. Але це не обов'язково. Говорити про людину краще, що ви про неї знаєте, це не буде перебільшенням, але буде компліментом.

Як можна говорити про зовнішність людини. Зазвичай можна почути такий комплімент "Ви гарно виглядаєте". Але так говорити, виявляється не можна.

Чому не можна казати "Ви гарно виглядаєте"

Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, чому так не можна говорити та чим замінити цей вислів.

На думку вчителя українці, зазвичай, використовують дієслово "виглядати" у невластивому для цього слова значенні.

Слово "виглядати" означає "висуваючись з чогось, дивитися кудись". Тобто ви можете "виглядати з вікна" або "виглядати сина зі школи", але не "гарно виглядати".

Тобто, казати, що "ви гарно виглядаєте" ніби-то можна, але не бажано.

Щоб потрібно казати замість "гарно виглядати"

Коли потрібно сказати щось про зовнішній вигляд, замість "Ви гарно виглядаєте" Авраменко пропонує використовувати словосполучення "Ви маєте гарний вигляд".

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