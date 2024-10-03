Ви про це не знали, як по-іншому сказати "ніколи": українські фразеологізми, які варто запам’ятати

Простими словами фразеологізм є фразою, значення якої звичайно не пов'язане зі значення окремих слів у виразі. Однак, ми все одно розуміємо, про що йдеться. Наприклад, значення слів у виразі "кіт не валявся" ніяк не пов'язано зі значеннями цього вислову "нічого не зроблено". Багато фразеологізмів ми не знаємо, деякі може лише колись чули.

Цікаві фразеологізми, що означають слово "ніколи", вони не лише пояснюють неможливість чогось, а й роблять мову різнобарвною та яскравою.

Мовознавиця Ольга Багній навела приклади фраз, які можна використовувати замість "ніколи". «Як півень на місяць скочить, як рак на дуба вилізе та свисне, як бабак на горі свисне, як свиня на небо гляне — усі ці фразеологізми можна вживати замість слова ніколи. А, ще згадала — як вуха свої побачиш або як потилицю свою побачиш», — розповіла Ольга.

Про "ніколи" кажуть такі абсурдні за значенням вислови, як "як я турком стану", "як на долоні волосся виросте".

Українська мова така багата, що фразеологізми, які виражають значення ніколи, можна навіть розділити на певні групи.

Наприклад, фразеологізми, які означають "ніколи", пов'язані з релігією, календарем -- це такі вислови, як "до третього пришестя", "на турецький Великдень", "після китайської Паски".

А ось група фразеологізмів, пов'язаних з природними явищами, тваринами - "як бабак свисне", "як горобці вперед хвостами полетять", "як камінь з води вийде", "як рак на дуба вилізе та свисне", "як бик отелиться", "як півень жарений клюне", "як у курки зуби виростуть", "як виросте гарбуз на вербі".

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