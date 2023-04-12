Ви всі її бачили: який вигляд має фотографія, яка найбільше переглядається у світі

Фотографія, яка найбільше переглядається у світі, зроблена 1996 року Чаком О'Рірор під час звичайної подорожі Каліфорнією. Йдеться про культове зображення робочого столу за замовчуванням у Windows XP компанії Microsoft.

Історію цього фото розповідає Lad bible.

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Фотограф розповів, що він опинився у потрібному місці в потрібний час. Тоді Чак не мав жодного уявлення, що чекає на фотографію, яка для нього була "просто ще однією". Фото під назвою "Блаженство" було зроблене по дорозі на зустріч зі своєю майбутньою дружиною Дафною Ларкін в окрузі Марін, Каліфорнія.

Через два роки, 1998 року, група Corbis Білла Ґейтса купила фотоагентство Westlight.

"Коли це на плівці, ви бачите те, що ви отримуєте", — сказав О'Рір, пояснюючи, що зробив знімок за допомогою камери Mamiya RZ67 із кольоровою плівкою Fuji Film і штатива.

"Не було нічого незвичайного. Я використовував плівку, яка мала яскравіші кольори, на той час Fuji Film, а лінзи RZ67 були просто чудовими. Розмір камери та плівки разом зробив різницю. Я вважаю, що допоміг фотографії Bliss виділитися ще більше. Я думаю, якби я зняв її на 35 міліметрів, це не дало б такого ж ефекту", - зізнався Чак.

Відома компанія Microsoft заплатила О'Ріру таку високу суму за зображення, що чоловіку довелося доставити його вручну.

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