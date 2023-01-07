Ви здивуєтесь, але якість прального порошку можна визначити за допомогою яйця

Сьогодні асортимент пральних порошків в магазинах дуже великий. Тому важко зрозуміти, наскільки вони якісні. ТСН.ua розповідає, як за допомогою звичайного курячого яйця перевірити якість прального порошку.

Через велику різноманітність виникають і певні проблеми. Частина засобів для прання часто виявляється неякісними або підробленням. Тому краще наперед дізнатися, як легко перевірити якість прального порошку. Так ви точно не попадетесь на ґачок недобросовісних продавців.

Чому неякісний пральний порошок краще не купувати

Такий засіб для прання буде погано відпирати плями на одязі, а також залишатиме білий чи темний наліт на різних тканинах. В деяких випадках пральний порошок з неякісної сировини може навіть створювати проблеми зі здоров'ям.

Існують різні способи, які допомагають розпізнати, чи перед вами підроблення, чи дійсно хороший бренд. Не всі з них дієві, але є один, який відрізняється оригінальністю, але завжди спрацьовує. Він точно допоможе зрозуміти, чи варто купувати цей засіб знову, чи краще шукати щось інше.

Як перевірити якість прального порошку

Щоб вибрати якісний порошок, можна перевірити його за допомогою звичайного курячого яйця. Що потрібно для цього зробити:

Візьміть 1 столову ложку порошка та покладіть її у склянку з водою. Перемішайте до повного розчинення гранул. Потім додайте у розчин невеликий шматочок звареного круто білка. Залишіть так на 1 добу.

Через добу потрібно подивитися, в якому стані перебуває білок. Якщо він неушкоджений, значить ви купили пральний порошок низької якості. Якщо білок трішки розчинився і розм'якшився — такий засіб можете використовувати лише для прання речей, які мають невеликі забруднення чи кольорових тканин. Якщо за добу білок повністю розчинився, пральний порошок якісний та зможе справитися з серйозними плямами та білими речами.