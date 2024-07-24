Вибух на вулкані Судного дня в Єллоустоуні: чи варто очікувати кінця світу

Нещодавній потужний вибух у Єллоустоунському національному парку, розташованому на вершині вулкана "Судного дня", викликав паніку серед відвідувачів та спричинив хвилю занепокоєння в мережі.

Єллоустоунський національний парк розташований на вершині супервулкана, виверження якого, найімовірніше, призведе до наймасштабніших руйнувань і вулканічної зими. Нині супервулкан "розважається" тим, що нагріває й окислює мережу підземних резервуарів із водою, завдяки чому Єллоустоунський національний парк такий багатий на гарячі джерела та гейзери.

Про це пише Science Alert.

23 липня на території парку стався досить потужний вибух. У геотермальній зоні під назвою "басейн Бісквіт" гаряча вода вирвалася назовні внаслідок потужного вибуху. На щастя, ніхто з групи туристів не постраждав, попри те, що люди перебували в небезпечній близькості до того, що відбувається. На знятих відео видно, як разом із вибухом у небо виривається чорний фонтан, а відвідувачі парку біжать у паніці.

Yellowstone had this happen today..



If this thing ever really “goes” then we are fucked. Whole country is covered in ash. pic.twitter.com/dWWTpSnKNV — ’ (@TheBigDoink_) July 23, 2024

Вчені ж поспішили заспокоїти людей, пояснивши, з чим пов'язаний цей потужний вибух на території супервулкана. За їхніми словами, виверження мало не вулканічний характер, а гідротермальний, що пов'язаний не з лавою, а нагрітою водою в підземних резервуарах.

"Гідротермальні вибухи відбуваються, коли вода раптово перетворюється на пару під поверхнею, і такі вибухи часто відбуваються в Єллоустоуні", — ідеться в заяві Геологічної служби США та Єллоустоунського національного парку.

Наприклад, у басейні гейзера Норріс стався подібний вибух 1989 року, а найбільший вибух у цьому ж басейні прогримів 15 квітня 2024 року.

Річ у тім, що під більш високим тиском вода може нагріватися значно вище точки кипіння, яка спостерігається на рівні моря. У таких екстремальних умовах вода може нагріватися до 250 градусів за Цельсієм і досить швидко перетворюватися на пару, при цьому блискавично розширюючись.

Оскільки в підземних резервуарах не так багато місця, пар, що утворився, вириває на поверхню. Процес схожий на механізм, який породжує гейзери, але набагато потужніший, він може підіймати в повітря не тільки воду, а й шматки каміння, а також землю.

Науковці наголошують, що жоден із гідротермальних вибухів, які спостерігаються в Єллоустоуні, ніяк не пов'язані з магмою, але можуть бути результатом сейсмічної активності. Підземні поштовхи в Єллоустоуні фіксуються постійно: зазвичай реєструється від 1500 до 2500 землетрусів на рік.

Басейн Бісквіт проявляє свою активність спорадично, якщо судити з гідротермальних вибухів.

Такі викиди пари, води, бруду і каміння можуть підійматися вгору на висоту до 2 км, розкидаючи уламки по окрузі. Дрібні вибухи відбуваються часто, але найбільші відбуваються в середньому один раз на 700 років.

Нагадаємо, на початку липня на найбільшому в Середземному морі острові Сицилія розпочалося виверження Етни, найвищого активного вулкана в Європі.

В Ісландії втретє за останні 3 місяці активізувався вулкан Силінгарфел

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