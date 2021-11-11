Від Аляски до Нової Зеландії: птах пролетів без зупинок понад 8 тисяч миль і встановив рекорд

Самець летів безперервно 239 годин.
Великий прибережний птах родини баранцевих – грицик малий – встановив рекорд, пролетівши без зупинок 8108 миль від Аляски до Нової Зеландії.
Про це пише видання dailymail.co.uk.
Птах ніс на собі крихітний супутниковий трекер на сонячній батареї. Самець залишив Аляску 17 вересня і летів 239 годин у своїй епічній подорожі, прибувши до Австралії 27 вересня.
Самець, відомий як 4BBRW, прямував до своїх літніх майданчиків у Новій Зеландії, але вітри над Тихим океаном змусили його піти в обхід. Птах залишив Австралію і перелетів через Тасманове море. Минулого року він побив попередній рекорд, коли самиця цього виду пролетіла 7500 миль.
Зазначимо, що самці цього виду важать 400 грамів і перед тривалою мандрівкою харчуються молюсками, черв’яками і комахами, часто збільшуючи розміри. Вони можуть зменшувати свої внутрішні органи, щоб полегшити навантаження.
Деякі експерти порівнюють їх з реактивними винищувачами через довгі загострені крила та гладку форму. Розмножуються грицики малі на Алясці, але літо проводять в Новій Зеландії та Австралії.
Нагадаємо, в Україні з'явився новий рекордсмен. Дев'ятирічний Артем Захаров з села Семенівка Мелітопольського району встановив рекорд за кількістю відтискань.
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