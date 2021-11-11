Від Аляски до Нової Зеландії: птах пролетів без зупинок понад 8 тисяч миль і встановив рекорд

Від Аляски до Нової Зеландії: птах пролетів без зупинок понад 8 тисяч миль і встановив рекорд

Самець летів безперервно 239 годин.

Великий прибережний птах родини баранцевих – грицик малий – встановив рекорд, пролетівши без зупинок 8108 миль від Аляски до Нової Зеландії.

Про це пише видання dailymail.co.uk.

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Птах ніс на собі крихітний супутниковий трекер на сонячній батареї. Самець залишив Аляску 17 вересня і летів 239 годин у своїй епічній подорожі, прибувши до Австралії 27 вересня.

Самець, відомий як 4BBRW, прямував до своїх літніх майданчиків у Новій Зеландії, але вітри над Тихим океаном змусили його піти в обхід. Птах залишив Австралію і перелетів через Тасманове море. Минулого року він побив попередній рекорд, коли самиця цього виду пролетіла 7500 миль.

Зазначимо, що самці цього виду важать 400 грамів і перед тривалою мандрівкою харчуються молюсками, черв’яками і комахами, часто збільшуючи розміри. Вони можуть зменшувати свої внутрішні органи, щоб полегшити навантаження.

Деякі експерти порівнюють їх з реактивними винищувачами через довгі загострені крила та гладку форму. Розмножуються грицики малі на Алясці, але літо проводять в Новій Зеландії та Австралії.

Нагадаємо, в Україні з'явився новий рекордсмен. Дев'ятирічний Артем Захаров з села Семенівка Мелітопольського району встановив рекорд за кількістю відтискань.

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