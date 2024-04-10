Від Британії до Нігерії: блогерка проїхала 17 країн за два місяці на малолітражці

Щоб проїхати від Лондона до Лагоса, дівчині знадобився майже рік на підготовку до подорожі. Мандрівка тривала 74 дні.

29-річна блогерка Пелумі Нубі, яка народилася у Лагосі, але виросла у Лондоні, вирішила поєднати два міста, які вона вважає своїм домом, і самостійно подолати відстань між ними на своєму малолітражному автомобілі Peugeot 107. Усіма подробицями подорожі, яка почалася 24 січня 2024 року у столиці Великої Британії, вона ділилася зі своїми підписниками в Instagram та YouTube.

Про це пише CNN.

Дівчина проїхала 17 країн на двох континентах. Після 74 днів пригод, серед яких була й ДТП, у неділю, 7 квітня, Пелумі зустріли як героя у найбільшому місті західноафриканської країни. Вона була приголомшена підтримкою, яку отримала від людей, які спостерігали за її мандрівкою..

"Це була неймовірна пригода, наповнена чудовими сюрпризами", – поділилася Пелумі.

Вона додала, що нарешті їй вдалося здійснити свою давню мрію – показати, що чорношкіра жінка-одиначка може подорожувати "легко, безпечно та здійсненно".

Дівчина розповіла, що раніше подорожувала по Намібії на позашляховику і мандрувала з Гани в Лагос на громадському транспорті, але вважала свій досвід мандрівника доволі обмеженим. Тому перш ніж зважитися на подорож довжиною у 10 тисяч кілометрів, минулого року вона поїхала "у пробний пробіг" на машині в Італію.

Їхати в Африку вона вирішила на своїй машині, яка їй служить вже п'ять років. Але, щоб зробити подорож у малолітражці більш комфортною, Нубі модифікувала її і обладнала машину кухнею та ліжком. Підготовка до подорожі зайняла близько року.

Наприкінці січня дівчина вирушила спочатку до Франції, а потім через Іспанію до Марокко.

Нубі поділилася, що уявляла подорож більш складнішою, ніж вона виявилася насправді. З Марокко дівчина проїхала через пустелю Сахара до Мавританії, а потім до Сенегалу, Гамбії, Гвінеї-Бісау, Гвінеї, Сьєрра-Леоне, Ліберії та Гани.

Однак подорож не обійшлася без неприємностей. Нубі розповіла, що вона потрапила у ДТП у Кот-д'Івуарі. На щастя, сама дівчина не постраждала, але їй довелося затриматися, щоб дочекатися, коли відремонтують її автомобіль. А потім їй довелося дві доби чекати дозволу на в'їзд до Ліберії.

"Кордони були жорсткішими, ніж аварія. Слава богу, я не постраждала внаслідок аварії, але кордони були просто несамовитими з точки зору відсутності свободи пересування всередині африканського континенту", – розповіла мандрівниця.

З Кот-д'Івуару, Нубі відправилася через Того до Беніну, а 7 квітня нарешті дісталася свого пункту призначення у Нігерії.

Нубі призналася, що подорож була чудовою, але часом вона почуалася дуже самотньою.

"Так, ти знайомишся з новими людьми, але сумуєш за маминим готуванням і своїм ліжком", – поділилася дівчина.

Своєю мандрівкою Нубі сподівається привернути увагу до Західної Африки, щоб змінити сприйняття цього регіону в світі.