Від давніх мамонтів до сучасних птахів: 32 історії вимирання видів тварин

Вимерлі тварини / © Associated Press

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Додо, квага, морська корова, тилацин — десятки видів зникли через полювання, вирубування лісів і зміну клімату. Деякі з них зникли сотні років тому, інші — просто на наших очах.

Про це повідомило видання Bored panda.

Квага

Квага мешкала в Південній Африці і вимерла 1883 року через масове полювання. Довгий час люди вважали квагу окремим видом, але сучасні дослідження підтвердили, що це був лише підвид рівнинної зебри.

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Квага / © Суспільне надбання

Птах додо

Птах додо мешкав виключно на острові Маврикій в Індійському океані. Цей нелітаючий птах зник 1662 року, як і його найближчий родич — дронт Родрігес.

Птах додо / © скриншот з відео

Морська корова Стеллера

Морську корову Стеллера вперше описав у 1741 році натураліст Георг Вільгельм Стеллер. Цей морський ссавець мешкав виключно біля Командорських островів у Беринговому морі, але вже до 1768 року вимер.

Морська корова Стеллера. Фото: Daderot

Тилацин

Тилацин, також відомий як тасманійський тигр або тасманійський вовк, зник у 1936 році. Цей сумчастий хижак жив на території материкової Австралії, островів Тасманія та Нова Гвінея. Він досягав до 1,8 метра завдовжки й важив до 29 кілограмів.

Тилацин / © Суспільне надбання

Яванський тигр

Яванський тигр (Panthera tigris sondaica) вважається вимерлим з 2008 року, хоча останні підтверджені спостереження датуються ще 1970-ми роками. Тигри цього виду жили на індонезійському острові Ява і зникли через втрату середовища існування та полювання.

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Яванський тигр / © Суспільне надбання

Гагарка велика

Гагарка велика — нелітаючий морський птах, також відомий як сорокар або пінгвін, вимерла 1852 року. Люди інтенсивно полювали на гагарок заради їхнього м’яса, яєць та пір’я. Це був єдиний сучасний представник роду Pinguinus.

Гагарка велика / © Суспільне надбання

Японський вовк

Японський вовк, окремий підвид сірого вовка, мешкав на японських островах Хонсю, Сікоку та Кюсю. Він вимер у 1905 році через втрату середовища та цілеспрямоване знищення людьми.

Японський вовк / © Суспільне надбання

Каролінський папуга

Зелений птах із жовтою головою та помаранчево-червоним обличчям — населяв східні та середньозахідні штати США. Він остаточно вимер у 1918 році через знищення його середовища існування та полювання на яскраве пір’я.

Каролінський папуга / © Суспільне надбання

Каспійський тигр

Каспійський тигр (Panthera tigris tigris) колись населяв великі території від східної Туреччини та північного Ірану, через Центральну Азію аж до західного Китаю. Він мешкав також навколо Каспійського моря, на півночі Афганістану та навіть на півдні Росії до Середньовіччя. Останні надійні спостереження датуються початком 1970-х років. Основними причинами вимирання стали втрата середовища існування та інтенсивне полювання.

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Каспійський тигр / © Суспільне надбання

Тарпан

Тарпан — кінь, що вільно жив у євразійських степах з XVIII по початок XX століття. Науковці досі сперечаються щодо його походження: чи був це дикий кінь, здичавілий домашній кінь або їхній гібрид. Останні представники тарпанів вимерли у 1909 році.

Тарпан / © Суспільне надбання

Мегалодон

Гігантська акула мегалодон (Otodus megalodon) проживала в океанах Землі приблизно від 23 до 3,6 мільйона років тому, у період від раннього міоцену до раннього пліоцену. Цей вид, один із найбільших хижаків у природі, міг досягати понад 18 метрів завдовжки.

Реконструкція мегаладона. Фото: Karen Carr

Ньюфаундлендський вовк

Ньюфаундлендський вовк, підвид сірого вовка, мешкав виключно на острові Ньюфаундленд. Ці вовки мали унікальне сезонне забарвлення: восени деякі ставали білими, інші залишалися майже чорними цілий рік. Останніх особин було вбито на початку XX століття, переважно через полювання.

Ньюфаундлендський вовк. Фото: George Ian Bowles

Блакитний козел

Блакитний козел — вид антилопи, який жив у гірських районах Південної Африки, вимер приблизно 1799 року. Він мав характерні довгі, вигнуті роги й харчувався травами. Причиною зникнення стало надмірне полювання та конкуренція за їжу зі свійськими тваринами. Цей вид став першим великим африканським ссавцем, винищеним унаслідок європейської колонізації.

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Блакитний козел. Фото: Sandstein

Черепаха острова Пінта

Черепаха острова Пінта, або черепаха острова Абінгдон, мешкала виключно на острові Пінта в архіпелазі Галапагос. Останній чистокровний представник підвиду, самець, на ім’я Самотній Джордж, помер у 2012 році, після чого вид був визнаний вимерлим. Основною причиною зникнення стало завезення немісцевих тварин, зокрема кіз, що знищували рослинність.

Черепаха острова Пінта. Фото: Arturo de Frias Marques

Піренейський козел

Піренейський козел населяв Піренейський півострів і південь Франції. Підвид офіційно вимер у 2000 році. У 2009 році вчені намагалися відродити його за допомогою клонування, але клонована особина прожила лише кілька хвилин, і вид залишився вимерлим.

Піренейський козел. Фото: Arturo de Frias

Японський морський лев

Японський морський лев вимер у 1970-х роках. Довгий час він вважався підвидом каліфорнійського морського лева, але з 2003 року його визнають окремим видом. Морський лев мешкав навколо узбережжя Японського моря, Японії та Кореї. Основними причинами вимирання стали надмірне полювання та порушення середовища проживання.

Японський морський лев. Фото: Nkensei

Мандрівний голуб

Мандрівний голуб колись був одним із найчисленніших птахів у Північній Америці з популяцією, що налічувала від 3 до 5 мільярдів особин. Зграї цих птахів могли закривати небо на кілька годин. Однак через інтенсивне полювання та втрату середовища існування цей вид остаточно вимер у 1914 році.

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Мандрівний голуб / © Суспільне надбання

Шерстистий мамонт

Шерстистий мамонт, велетенський родич сучасних слонів, жив у тундрі північної півкулі протягом більшої частини льодовикового періоду. Вони мали густе хутро, товстий шар жиру та величезні, вигнуті бивні. Мамонти вимерли приблизно у 8000 році до н.е., в епоху голоцену.

Шерстистий мамонт. Фото: Thomas Quine

Карибський тюлень-монах

Карибський тюлень-монах, також відомий як вест-індійський тюлень або «морський вовк», мешкав виключно в Карибському морі. Через масове полювання заради м’яса, жиру й шкур останні представники виду були помічені у 1952 році, після чого цей морський ссавець офіційно вважається вимерлим.

Карибський тюлень-монах / © Суспільне надбання

Каліфорнійський ведмідь гризлі

Каліфорнійський ведмідь гризлі, зображений на прапорі штату Каліфорнія, був символом дикої природи західного узбережжя США. Інтенсивне полювання та зменшення природних територій призвели до його остаточного вимирання у 1924 році.

Каліфорнійський ведмідь гризлі. Фото: Payton\Flickr

Тулаш-валлабі

Валлабі тулаш (валлабі Грея) колись населяв південно-східну частину Південної Австралії та південно-західну Вікторію. Цей валлабі був відомий своєю швидкістю й грацією, але вимер близько 1939 року через сільськогосподарське освоєння територій та полювання.

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Тулаш-валлабі / © Суспільне надбання

Меломіс з Брамбл-Кей

Меломіс з острова Брамбл-Кей, крихітного коралового острова в Торресовій протоці, офіційно вимер у 2015 році. Цей гризун вважається першим видом ссавців, що зник через глобальну зміну клімату: підвищення рівня моря й затоплення острова повністю знищили його середовище проживання.

Меломіс з Брамбл-Кей. Фото: State of Queensland

Моа

Моа, група гігантських нелітаючих птахів, мешкали виключно на території Нової Зеландії. Деякі представники виду могли досягати висоти понад 3,5 метра. Ці птахи вимерли приблизно у 1400 році через інтенсивне полювання маорі, які використовували їхні м’ясо, кістки та пір’я.

Моа / © Суспільне надбання

Тур

Тур, дикі предки сучасної домашньої великої рогатої худоби, колись широко населяли Європу, Азію та Північну Африку. Ці масивні тварини, що сягали 1,8 метра заввишки та мали величезні роги, повністю зникли у 1627 році. Останній відомий зубр помер у Польщі.

Тур / © Суспільне надбання

Атласький ведмідь

Атласький ведмідь був єдиним видом ведмедів, що проживав у Північній Африці. Він належав до групи бурих ведмедів і зник у 1870 році. Причиною його вимирання стало розширення людських поселень і масове полювання, зокрема для використання цих тварин у гладіаторських боях у часи Римської імперії.

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Атласький ведмідь / © Суспільне надбання

Берберійський лев

Берберійський лев, також відомий як атласький або єгипетський лев, колись був поширений від Марокко до Єгипту. Це був підвид лева Panthera leo leo, що вирізнявся великою статурою та темною гривою. Лев вважається вимерлим у дикій природі з 1960-х років через втрату середовища проживання і полювання. Нині існують лише окремі особини, що утримуються в неволі.

Берберійський лев / © Суспільне надбання

Мала маскаренська летюча лисиця (темна летюча лисиця)

Мала маскаренська летюча лисиця або темна летюча лисиця колись населяла острови Реюньйон та Маврикій. Ці плодожерні кажани вирізнялися незвичайною поведінкою: вони ночували у великих групах у печерах або старих дуплах дерев. Вид вимер у 1864–1873 роках через масове полювання та вирубування лісів.

Мала маскаренська летюча лисиця / © Суспільне надбання

Печерний лев (Panthera spelaea)

Печерний лев, один з найбільших представників родини котячих, жив на території Європи та Азії в епоху плейстоцену. Він досягав висоти 1,2 м і важив до 370 кг. На нього полювали переважно великі тварини, такі як мамонти. Вид зник приблизно 10 000 років до н.е. через зміну клімату та конкуренцію з ранніми людьми.

Печерний лев / © Суспільне надбання

Великий лемур-лінивець

Великі лемури-лінивці були унікальними деревними мешканцями острова Мадагаскар. Вони мали звичку висіти догори ногами, подібно до сучасних лінивців. Радіовуглецеве датування показує, що вид існував приблизно до 1620 року. Причинами вимирання були людська діяльність та полювання.

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Великий лемур-лінивець. Фото: Smokeybjb

Олень отця Давида

Олень отця Давида (мілу або елафур) мешкав у субтропічних річкових долинах Китаю. Він харчувався травами та водними рослинами. Вид вимер у дикій природі приблизно в 1900-х роках, але вижив завдяки стадам у європейських зоопарках. Згодом його повернули до Китаю для відновлення дикої популяції.

Олень отця Давида / © Суспільне надбання

Миша канданго

Миша канданго або канданго акодонт була гризуном, що мешкав лише в районі Бразиліа (Бразилія). Вид зник приблизно в 1990-х роках через швидке розширення міста та руйнування природного середовища. Останні спостереження виду були зафіксовані ще у 1960-х роках.

Миша канданго. Фото: Felipe1455

Ірландський лось

Ірландський лось, або гігантський олень, жив у північній Євразії від Ірландії до Сибіру в епоху плейстоцену. Ці олені виростали до 2,1 м заввишки та важили до 680 кг, їхні роги сягали понад 3,5 м у розмаху. Вид зник приблизно 7700 років тому через зміну клімату та тиск полювання людини.

Ірландський лось / © Суспільне надбання