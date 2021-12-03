Від долі не втечеш: розлучені у дитинстві закохані друзі зустрілися через 18 років та одружилися (фото)

За роки розлуки кожен із них мав уже свою родину.

У США двоє друзів дитинства, в яких почуття одне до одного виникнули ще в 5-річному віці, але розлучилися і не бачили одне одного роками, зрештою одружилися і влаштували весільну вечірку в стилі вікінгів.

Про це пише Metro.

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Медісон і Чад Хайленд з міста Вентура, штат Каліфорнія, були дуже близькими в дитинстві і проводили чимало часу одне з одним, фактично жили разом. Їхні батьки теж були близькими друзями, мешкали поруч, відпочивали разом і їздили у спільні відпустки.

"Ми завжди були разом. Ми їздили на велосипедах пустелею Мохаве з нашими сім’ями. Ми вдвох їздили на дитячих квадроциклах і разом ходили в пустелі. Я, мабуть, була закохана в Чада, коли мені було п’ять років. Ми завжди жартували, що я забрала його, коли ми були дітьми", - пригадує 28-річна Медісон.

Проте, все змінилося, коли у 10-річному віці Медісон із батьками переїхала і зв'язок із Чадом втратився.

"У тому віці ми були у владі наших батьків, ми не мали мобільних телефонів, тому ми не могли залишатися на зв'язку. Коли ми були підлітками, наші батьки відновили зв’язок одне з одним, але я не бачила Чада особисто", - каже дівчина.

Медісон і Чад чули від батьків різні подробиці про життя одне одного, але водночас у кожного з них була вже своя родина в різних штатах. Однак, у 2017 році Чад розлучився з дружиною та попросив підтримки у Медісон: він написав їй у соціальних мережах і запропонував зустрітися у тематичному парку з дітьми. Подруга дитинства теж розлучилася з чоловіком і мешкала сама з дітьми.

"Щойно ми побачилися того дня, було відчуття, що ми ніколи не розлучалися. Це було так природно, легко та весело", — розповіла американка і додала, що вони обоє дуже нервували під час зустрічі.

Поступово їхні стосунки розвивалися і за рік закохані почали планувати весілля.Оскільки Медісон захоплювалася культурою вікінгів, пара вирішила організувати весілля в стилі ранньосередньовічних скандинавських мореплавців. Пара одружилася в присутності 50 гостей у віддаленому лісистому місці в Каліфорнії й обмінялася клятвами.

"Я був дитиною, коли зустрів тебе, просто хлопчиськом, який мріяв якось стати твоїм чоловіком. Коли ми вперше відновили зв’язок за всі ці роки, була іскра, і я знав, що з нею мені потрібно було бути. Здавалося, що вона (Медісон. - Ред.) моя споріднена душа ", - сказав Чед коханій.

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