Від фекалій на підлозі до нападів: названо авіакомпанію з найбільшою кількістю п'яних пасажирів

Стала відома авіакомпанія, з якою трапляється найбільше інцидентів з п'яними пасажирами.

Про це пише Daily Star.

Згідно з новим дослідженням, проведеним сайтом Go Compare, EasyJet стала авіакомпанією, рейси якої найчастіше зриваються через п'яних пасажирів. Будучи названою найгіршою авіакомпанією за поведінкою в нетверезому стані, вона очолила список з 29% мандрівників, які стверджують, що їхні рейси були зірвані через любителів алкоголю.

Такі дані отримані в результаті нового опитування, в якому туристів запитували про їхній досвід спілкування з пасажирами у стані алкогольного сп'яніння під час польоту та про їхню думку щодо вживання алкоголю в літаках.

Тих, хто відповів, що їм доводилося зіткнутися з п'яними пасажирами, запитували про те, з якими авіакомпаніями відбувалися такі інциденти, причому найчастіше називалися бюджетні оператори, такі як EasyJet і Ryanair.

На другому місці розташувалася Ryanair з 22%. П'ятірку лідерів замкнули British Airways з 15%, TUI з 12% і Jet2 з 10%.

Відповідно до Наказу про аеронавігацію, перебування в стані алкогольного сп'яніння на борту або під час посадки на борт літака є незаконним, а це означає, що велика кількість пасажирів порушують закон під час подорожей літаком.

Пасажирам, які напиваються в літаку, загрожує максимальне покарання у вигляді двох років ув'язнення і штрафи. Попри це, більшість мандрівників виступають проти введення обмежень на вживання алкоголю під час авіаперельотів. Близько 29% вважають, що алкоголь повинен бути заборонений в аеропортах, а більш ніж третина (34%) кажуть, що заборона повинна поширюватися на авіакомпанії. Понад половина (57%) не вважає, що жоден з цих заходів має бути запроваджений.

Серед нещодавніх інцидентів на рейсах авіакомпанії EasyJet, що очолює опитування – дике відео, де пасажири співають і танцюють під пісню Siedah Garrett – Do You Want It Right Now, що лунає з динаміка, порушуючи спокій усіх пасажирів на борту літака.

В іншому випадку рейс EasyJet перетворився на криваву бійню, коли пасажир почав розмахувати кулаками перед екіпажем і поліцією. Пасажир перебував на борту літака, що прямував з Единбурга до Туреччини.

Раніше цього року поліція штурмувала літак авіакомпанії EasyJet на злітно-посадковій смузі в аеропорту Манчестера, оскільки пасажир нібито "поводився деструктивно" на борту. Декілька офіцерів піднялися на борт літака, коли він сідав на злітно-посадкову смугу, і 42-річний чоловік був заарештований за підозрою в нападі. Бачили, як чоловіка виводили до того, як інші пасажири змогли зійти з літака.

І ще один шокувальний момент: пасажири EasyJet залишилися в розпачі після того, як авіакомпанія була змушена скасувати рейс через те, що пасажир "випорожнився на підлогу в туалеті". Мандрівники застрягли на Тенеріфе.

