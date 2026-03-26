Від кого насправді діти успадковують інтелект: учені здивували відкриттям

Інтелект

Нове дослідження встановило, чиї гени можуть відігравати вирішальну роль у розвитку інтелекту. Ймовірно, внесок матері може бути більш значним.

Про це пише joy.hu.

Секрет Х-хромосоми

Дослідження експертів Кембриджського університету показало, що значна частина генів, відповідальних за інтелект, розташована на Х-хромосомі. Оскільки у жінок дві Х-хромосоми, а у чоловіків лише одна, генетичний внесок матері може бути більш вагомим. Це означає, що розумна мати з більшою ймовірністю передасть цю здатність своїй дитині, навіть якщо батько менш видатний у цій сфері.

Не всі гени працюють однаково

Так звані обумовлені гени поводяться по-різному залежно від походження. Гени, пов’язані з інтелектом, часто активні лише у разі успадкування від матері, тоді як від батька можуть залишатися неактивними.

Два світи мозку: кора та емоції

Материнські та батьківські гени впливають на різні ділянки розвитку:

Кора головного мозку, яка відповідає за мислення, пам’ять, мову, увагу та сприйняття, формується під значним впливом материнських генів.

Лімбічна система, що контролює емоції та інстинкти, а також розвиток плаценти, частіше визначається батьківськими генами.

Дослідники також підкреслюють, що ембріони, які містять лише генетичний матеріал одного з батьків, не виживають, що свідчить про необхідність генетичного внеску обох батьків для нормального розвитку.

Інтелект — це більше, ніж гени

Хоча генетика важлива, інтелект формується і під впливом середовища. Якість стосунків з батьками, увага, емоційна підтримка та стимулювання в ранні роки життя значно підвищують здатність дитини вирішувати проблеми, адаптуватися та навчатися.

Що це означає на практиці

Результати дослідження пропонують новий погляд: інтелект дитини може бути сильніше пов’язаний з материнськими генами. Однак роль батьків також критична, і справжня картина формування розумових здібностей — це складна взаємодія генів та середовища, що постійно впливають один на одного.

