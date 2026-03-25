Джеремі Мікс

Джеремі Мікс / © facebook.com/Jeremy-Mix/

Цікaвинки
307
3 хв
Джеремі Мікс

Від в’язниці до подіуму та передозування: історія "найкрасивішого злочинця"

Джеремі Мікс витратив 30 000 доларів на боротьбу із залежністю, але йому знадобився час, щоб змиритися з тим, як змінилося його життя.

Юлія Шолудько

«Найкрасивіший злочинець світу» Джеремі Мікс відверто розповів про темну сторону своєї популярності та почуття «провини того, хто вижив», з яким йому довелося зіткнутися після кардинальних змін у житті.

Про це пише Unilad.

У червні 2014 року його звинуватили у незаконному володінні вогнепальною зброєю.

Коли його взяли під варту, поліцейське управління Стоктона опублікувало в Інтернеті фото Мікса з поліцейського досьє, і Мережа швидко зробила свою справу: користувачі почали коментувати його привабливу зовнішність.

Джеремі Мікс / © facebook.com/Jeremy-Mix/

Джеремі Мікс / © facebook.com/Jeremy-Mix/

Понад десять років по тому Мікс змінив своє життя, але в новому інтерв'ю він відверто розповів про почуття провини за те, що вижив після боротьби з наркозалежністю.

Мікс виріс в оточенні наркотиків і насильства, і раніше стверджував у подкасті What's Your Water 2021 року, що його батьки були героїнозалежними.

2002 року його звинуватили у крадіжці у великих розмірах, і він провів два роки у в'язниці, потім 2005-го його засудили за крадіжку особистих даних, а 2007-го — за підроблення документів, серед інших злочинів.

Після арешту 2014 року Мікс був визнаний винним у злочині, пов’язаному з незаконним володінням вогнепальною зброєю, і засуджений до 27 місяців ув’язнення. У новому інтерв’ю з Метью Коксом для подкасту Inside True Crime Мікс згадав той момент, коли він раптово став знаменитим, і розповів, як за гратами почав отримувати «300 листів на день», серед яких були й фотографії з оголеними моделями та гроші.

«Було багато прізвиськ», — сказав Мікс, згадуючи, як його називали «гарячим злочинцем», «сексуальним ув’язненим» та «блакитнооким бандитом».

Джеремі Мікс / © скриншот з відео

Джеремі Мікс / © скриншот з відео

Після звільнення з в’язниці у Мікса з’явилися можливості подорожувати світом і брати участь у модних показах, але люди не усвідомлювали, що він водночас боровся з наркотичною залежністю, готуючись до народження другої дитини.

«Мама моєї другої дитини страждала разом зі мною», — сказав він. «Вона зняла відео, як я сплю: моє дихання було дуже уповільненим, губи синіли, і я фактично передозував уві сні. Вона була на четвертому місяці вагітності. Тож вона каже: «Чувак, якщо щось трапиться, я нічого не зможу вдіяти», і, на щастя, вона зателефонувала, викликала допомогу, привезла лікаря, і це було дуже дорого, але мені надали необхідне лікування».

Однак, хоча Мікс пережив ту ніч, він сказав, що це спричинило у нього «провину того, хто вижив».

Він пояснив: «Багато моїх друзів і людей, яких я знав, стали залежними саме через те, що я мав ресурси, щоб купувати наркотики. І це було так: «якщо я це роблю, то ти теж це робиш». І тепер усі все більше кайфують і вживаєте все більше наркотиків. А потім, перш ніж ти встигнеш збагнути, я вже чистий. 30 тисяч пішло на мою тверезість. Мені просто було шкода, бо багато людей, яких я знав, все ще боролися і все ще, знаєш, були в самому епіцентрі цього...».

Хоча Мікс визнав, що «не міг подбати про всіх», він усвідомив, що «Божий план — це Божий план».

«Я знаю, що Бог поставить мене саме там, де мені потрібно бути, перед тим, з ким мені потрібно поговорити», — сказав він. «Тепер я просто стрибаю в річку і пливу за течією, замість того, щоб намагатися пливти проти течії, що я і робив протягом багатьох років».

Мікс досі займається модою і в січні 2024 року випустив свою другу колекцію для Canon Mitchell, а також знявся у декількох фільмах.

Нагадаємо, чоловік із "синдромом метелика" розповів про життя з рідкісною хворобою.

307
