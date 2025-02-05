Від польотів мрії до боргу в $21 мільйон: чому чоловіку анулювали довічний квиток першого класу

Чоловік, який багато років подорожував світом завдяки своєму квитку першого класу American Airlines, розповів, що він відчув, коли його анулювали. Подібну покупку здійснив інший американець, але він, на щастя, досі користується своїм довічним проїзним і пролетів літаком 32 мільйони км.

Свого часу мав змогу подорожувати з розкішшю і Стівен Ротштейн, пише Unilad.

1987 року 37-річний бізнесмен став одним із 66 людей, які придбали AAirpass від American Airlines за 250 000 доларів, що дало йому право на необмежену кількість квитків у перший клас авіакомпанії.

Протягом наступних років Ротштейн додав компаньйона ще за 150 000 доларів і зміг користуватися ними на власний розсуд – за умови дотримання одного простого правила – нікому не давати свій AAirpass.

Затятий мандрівник дійсно дотримувався правила, навіть відмовившись від заманливої пропозиції колеги, який пропонував $5 000 на тиждень за користування AAirpass. Втім, він все одно потрапив у серйозні неприємності.

Стівен Ротштейн

Юридичні проблеми

American Airlines стверджувала, що він "шахраював", використовуючи пропуск, і що він робив "спекулятивні бронювання" на рейси, на які ніколи не мав наміру сідати.

Авіакомпанія також стверджувала, що стюардеса першого класу бронювала місця для пасажирів, яких не існує, під такими іменами, як "Бег Ротштейн" і "Стівен Ротштейн-молодший", через що авіакомпанія недоотримала 21 мільйон доларів.

2008 року його квиток анулювали, а American Airlines навіть подала на нього до суду.

Що відчув Ротштейн, коли його AAirpass анулювали

Керолайн, дочка Ротштейна, зустрілася з Guardian, щоб обговорити звички її батька до подорожей і те, що він відчував через багато років після того, як його квиток першого класу був анульований.

Керолайн пригадала, як батько сказав їй: "Чому вони повинні бути злими? Те, що зробили американці, було огидно. Це забрало мою мобільність. Це забрало моє хобі. Я думав, що зможу поїхати до Швеції на вихідні в липні і нарвати квітів, коли мені буде 70. Я злий. Досі. Я менше злюся. Але я все ще злий. Вони вкрали мою особистість. Вони вкрали мою любов. Вони вкрали саме те, що змусило мене дати їм пів мільйона доларів. А пів мільйона доларів – це, напевно, як 5 мільйонів доларів сьогодні. І вони зробили це зловмисно. Якби виникла проблема, правильніше було б зателефонувати мені і сказати, що вони хотіли б, щоб я змінив спосіб використання AAirpass".

Чи існує ще AAirpass

Це погана новина для тих, хто піддався спокусі придбати для себе пропуск в перший клас. Авіакомпанія відмовилася від безлімітних проїзних 1994 року, перейменувавши програму на "AirPass".

Але й вона була припинена.

2022 року авіакомпанія пояснила на своєму сайті: "Станом на 30 листопада 2022 року програма AirPass більше не приймає нові або продовжені контракти. Програма AirPass завершує свою роботу, і вся функціональність програми буде припинена до 31 березня 2024 року. AirPass більше не прийматиме додаткові кошти за контракти, що існують".

Нагадаємо, жінка непомітно проповзла на літак, подолавши декілька перешкод. Їй вдалося проповзти через декілька контрольно-пропускних пунктів.

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