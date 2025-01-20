Від сиру до рослин та газів тварин: найсмердючіші речі у світі (фото)

Сидіти і раптом вдихнути смердючий запах – не надто приємно.

Дослідники з Journal of Neuroscience кажуть, що хоча запах залежить від молекулярної структури об'єкта, наш мозок також запрограмований еволюцією уникати огидних запахів, якщо ми хочемо вижити, передає Книга рекордів Гіннеса.

Вони кажуть, що зазвичай важчі, більш розтягнуті молекули здаються нам смердючими, тоді як легші, компактніші молекули – приємнішими. Наприклад, бутанол пахне гнилою деревиною, тоді як лімонен, пахне цитрусовими.

"Частково нюхове сприйняття є вродженим і жорстко закріпленим. Наприклад, лабораторні гризуни, які ніколи не стикалися з котами протягом багатьох поколінь розведення, все ще боязко реагують на котячий запах, але не на інші нові та шкідливі запахи", - зазначають автори статті.

Але деякі запахи є досить об'єктивно поганими – це не лише закладено в їхній ДНК, але й більшість людей, схоже, погоджуються з цим.

Найсмердючіші речі світу

Найсмердючіший сир – Вйо Булонь

Сир Вйо Булонь / Фото: Les Produits Laitiers

Хоча блакитний сир і має погану славу, він не може зрівнятися зі смородом Vieux Boulogne, найсмердючішого сиру у світі (згідно з науковими дослідженнями).

М'який французький коров'ячий сир визріває протягом 7-9 тижнів і виготовляється французьким сироваром Філіпом Олів'є. У листопаді 2004 року вчені з Кренфілдського університету в Бедфордширі, Велика Британія, визнали його найсмердючішим сиром у світі.

Сир виявився смердючішим за 14 інших претендентів, коли його оцінювала група з 19 людських носів та одного електронного – останній перевіряв наявність газоподібних молекул, що виділяються запечатаними сирами.

Сир-переможець був настільки сильним, що один журналіст описав його "запах фермерського двору, сповненого гною" як такий, що відчувається навіть на відстані 50 м. Він також переміг сумнозвісний Époisses de Bourgogne, сир, який настільки смердить, що його заборонено перевозити у громадському транспорті у Франції.

Найсмердючіша квітка/рослина – Раффлезія Арнольда

Раффлезія Арнольда / Фото: Freepik

Хоча завжди приємно зупинитися і понюхати троянди, вам точно не варто зупинятися, щоб понюхати раффлезію Арнольда (Rafflesia arnoldii).

Ця чудова рослина-рекордсменка також відома як найбільша одиночна квітка через свою єдину строкату оранжево-коричнево-білу паразитичну грудочку-квітку. Але що також привертає увагу, так це її запах – її також прозвали "квіткою-трупом" (разом з більш об'ємним Amorphophallus titanum) через аромат, який вона виділяє, щоб привабити мух. Квіти пахнуть гнилим м'ясом.

Один екземпляр, знайдений у лісі на Західній Суматрі, Індонезія, 2020 року, мав 111 см у діаметрі, а його п'ять м'ясистих пелюсток можуть важити до 11 кг, досягаючи 1,9 см завтовшки. Вони не мають листя, стебла чи коріння, натомість ростуть як паразити на ліанах у джунглях. Час від часу бруньки прориваються крізь ліану і виростають до повного розміру, хоча після місяців розвитку повноцінна квітка тримається лише близько тижня.

Найсмердючіший птах – гоацин

Гоацин / Фото: Freepik

У той час як найсмердючішим ссавцем є смугастий скунс завдяки своєму смердючому спрею, який людський ніс може відчути, якщо його розпилить вітер за 1,6 км, найсмердючіший птах є близьким претендентом на це звання.

Гоацин (Opisthocomus hoazin), що мешкає в повільних річках і озерах басейну Амазонки, є нащадком нині вимерлої лінії древніх птахів, і це можна точно сказати – його колюче пір'я і блакитна голова дуже відрізняють його від найближчого живого родича, курки.

Але що точно закрутить вам голову, так це його запах – птах їсть і перетравлює листя подібно до корови, ферментуючи їжу в кишківнику і виробляючи запах, схожий на запах гною. Навіть його місцева назва, pava hedionda, перекладається як "смердючий фазан/індичка".

Ще один цікавий факт про цих птахів – вони мають кігті на крилах, які дозволяють їм лазити.

Найсмердючіший фрукт – дуріан

Дуріан / Фото: pixabay.com

Найсмердючіший фрукт зустрічається набагато частіше, ніж колумбійський птах, але все ж варто прислухатися до попередження, перш ніж купувати його.

Дуріан із Південно-Східної Азії називають "королем фруктів". Подібно до агресивного граната, товстий колючий панцир заважає вам зануритися в насіння, що утримує заварну м'якоть плоду.

Але саме різкий запах відштовхує людей від нього – насправді, у багатьох готелях і громадському транспорті Південно-Східної Азії заборонено їсти цей фрукт, оскільки він пахне "поєднанням сірки, нечистот, фруктів, меду, смаженої і гнилої цибулі".

Але для деяких людей смакові рецептори можуть вловити солодкі компоненти ДНК фрукта, і вони можуть насолоджуватися всіма перевагами для здоров'я, які може запропонувати ця смердюча їжа.

Найсмердючіша планета – Уран

Зображення Урана / Фото: NASA, ESA, CSA, STScI

Найсмердючіша планета Сонячної системи - це Уран. Вчені довели в дослідженні, що планета пахне тухлими яйцями через сірководень, присутній в атмосфері, що робить її однією з найсмердючіших планет для життя.

Уран також є рекордсменом за найнижчою виміряною температурою атмосфери на планеті, тому краще милуватися цією красою здалеку.

Найсмердючіша жаба – венесуельська жаба-скунс

Якщо ви коли-небудь гуляли Венесуелою і вловили приголомшливий запах скунса, можливо, його буде важче визначити, ніж ви думаєте – адже це може бути венесуельська жаба-скунс (Aromobates nocturnus).

Ця крихітна істота була невідома науці до 1991 року, але за довжини 6,2 см вона є найбільшим представником родини отруйних жаб Dendrobatidae.

Коли їй загрожує небезпека, жаба виділяє шкірний секрет з огидним запахом, який насправді містить ту ж саму смердючу сіркоорганічну сполуку, що присутня у відомих смердючих анальних виділеннях скунсів.

Найсмердючіші продукти – ферментований оселедець і тофу

Сюрстрьомінг / Фото: guinnessworldrecords.com

Залежно від того, звідки ви родом, ви можете не погодитися з тим, яка їжа пахне найгірше.

Але наука і культура вивели дві страви на передній план дебатів про смердючі продукти: шведську страву сюрстрьомінг і тайванську страву (з влучною назвою) смердючий тофу.

Обидві страви є ферментованими: сюрстрьомінг – це вид ферментованого балтійського оселедця, відомого своєю слизькою текстурою та огидним запахом тухлих яєць, а смердючий тофу – це гарнір з ферментованого тофу, запах якого порівнюють із запахом сміття, що гниє, або смердючих ніг.

Однак у всіх різні смакові рецептори, і для тих, хто любить ферментований тофу, існують кулінарні конкурси, якщо ви хочете спробувати сюрстрьомінг або смердючий тофу.

Найбільша кількість ферментованого оселедця, з'їденого за одну хвилину, становить 392,7 грама, яку з'їв Суне Норлін (Швеція) в Мальме, в Музеї огидних продуктів у вересні 2022 року.

Суне Норлін / Фото: guinnessworldrecords.com

Найбільша порція смердючого тофу важила 1000 кг і була виготовлена урядом на честь 100-річчя Тайваню.

Нагадаємо, трагічні долі найгладкіших людей планети. Вони стали відомі на весь світ.

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