Від старого джойстика до газет: українка показала свій архів 90-х, що розчулив Мережу

Коробка з старими речима / © Скріншот

Українка Аліна опублікувала коротке відео, яке миттєво стало вірусним і викликало хвилю ностальгії серед глядачів. Дівчина показала несподівану знахідку на горищі свого будинку — коробку із дрібничками часів її дитинства.

Про це стало відомо з її ТікТок.

У ролику під назвою «Та сама подорож у минуле на горищі» Аліна розпаковує справжній «домашній архів». Серед речей, що особливо зворушили користувачів, були:

джойстик від старої ігрової приставки;

особисті щоденники та шкільні зошити;

номери дитячої газети «Казковий вечір»;

зошити, використані для агітації Юлії Тимошенко;

сітки телевізійних програм, де галочками відмічені улюблені мультфільми;

журнал «Пізнайко»;

засушене осіннє листя, збережене у товстих томах класики;

саморобні та радянські ялинкові прикраси.

Відео, що триває менше хвилини, зібрало десятки тисяч переглядів і коментарів, у яких глядачі, народжені у 90-х та 2000-х, зізнаються, що побачене резонує з їхніми спогадами.

«Ви наче відкрили горище і комору, мого дитинства», — пишуть коментатори, обговорюючи, що «молодше покоління цього не зрозуміє».

Коментарі під відео. / © Скріншот

