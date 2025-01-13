Від зламаних ваг до світових рекордів: трагічні долі найгладкіших людей планети (фото)

Ожиріння є однією з головних причин смерті в усьому світі. Хоча ожиріння стало тривожним явищем, деякі люди стали відомими саме через свою надмірну вагу.

Про це пише Daily Star.

Історії одних із найважчих людей, які коли-небудь ходили планетою.

Мануель Урібе

Мексиканця Мануеля Урібе колись називали "найтовстішою людиною у світі", поки він не помер 2014 року. Книга рекордів Гіннеса визнала його найважчою людиною серед живих 2006-го після того, як він важив 560 кг.

Хоча цей титул не приніс особливого щастя Мануелю, який останні 12 років свого життя був прикутий до ліжка, він допоміг йому привернути увагу, якої він так відчайдушно прагнув.

Мануель Урібе / Фото: Getty Images

Книга рекордів Гіннеса виміряла Мануеля і присвоїла йому титул після того, як побачила його телевізійний заклик про допомогу у схудненні. Його потреба в допомозі привернула увагу багатьох, що призвело до того, що мексиканець отримав медичну допомогу і почав худнути.

За п'ять років схуднення йому вдалося скинути близько 180 кг. Однак, на жаль, Мануель знову почав набирати вагу 2009 року після свого весілля з Клаудією Соліс, яке відбулося роком раніше. Це буде єдиний раз, коли він вийшов із дому до своєї смерті, окрім візитів до лікарні.

Після час його смерті Крейг Глендей, головний редактор Книги рекордів Гіннеса, сказав: "Я мав честь зустрітися з Мануелем у його будинку в Монтерреї, коли він вперше погодився на зважування. Попри те, що він був прикутий до ліжка, він мав безсумнівний дух і пообіцяв зробити все можливе, щоб втратити свій статус світового рекордсмена. Він був дуже відкритим і чесним щодо свого стану і сподівався, що, розповівши свою історію широкому загалу, Книга рекордів Гіннеса допоможе йому отримати необхідну медичну допомогу".

Мануель Урібе / Фото: Getty Images

Причиною смерті Мануеля зрештою була названа печінкова недостатність, спричинена його ожирінням.

Волтер Гадсон

Американець Волтер Гадсон присвятив значну частину свого життя надмірному споживанню нездорової їжі, що зрештою призвело до його передчасної смерті.

1987 року житель Нью-Йорка важив 543 кг, що робить його найважчою людиною, яка жила на той час, що було зафіксовано в Книзі рекордів Гіннеса. Волтер також є володарем титулу найбільшого в світі обхвату талії, який коли-небудь був зафіксований – 300 см.

Волтер Гадсон / Фото: Bettmann

Волтер став відомим через свою вагу та руйнівний спосіб життя, який призвів до того, що до 12 років він важив 90 кг – важче, ніж середньостатистичний дорослий чоловік.

Вважається, що Гадсон завжди мав проблеми з переїданням після того, як його батько покинув сім'ю, коли він був ще зовсім маленьким. Колись найважча людина в світі рано йшла до школи, щоб не їсти зайвого. Вважалося, що він докладав усіх зусиль, щоб збирати придатне для перероблення упаковання в обмін на солодощі.

Його вага продовжувала зростати після того, як він зламав ногу і кинув школу, коли йому було 13 років. У віці 15 років Волтер був назавжди прикутий до дому, важачи 160 кг. Попри проблеми зі здоров'ям, Волтер з усіх сил намагався позбутися звички проводити "більшу частину" часу неспання за поглинанням напівфабрикатів. Він навіть ризикнув лягти під ніж для операції зі зниження ваги, яка, на жаль, не допомогла.

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Він провів роки, об'їдаючись сніданками, що складалися з 32 сосисок, 500 г бекону, 12 яєць і буханця хліба, запиваючи все це чашкою кави.

Такі екстремальні харчові звички призвели до того, що після падіння Волтер опинився в пастці у дверях своєї спальні, а його сім'я намагалася витягнути його звідти. Щоб звільнити Волтера, викликали місцеву пожежну команду – вони витратили чотири години, розрізаючи дверну коробку, перш ніж нарешті звільнили його.

Це підштовхнуло Волтера до схуднення, що йому вдалося зробити на деякий час. Однак, попри те, що він вперше за 18 років вийшов на вулицю, використовуючи власну силу, чоловік зрештою знову набрав вагу. На жаль, Волтер помер від серцевого нападу у віці 47 років у переддень Різдва 1991 року, коли його вага становила 465 кг – це приблизно в п'ять разів важче, ніж середня вага дорослого чоловіка.

Перш ніж покласти його в спеціальну труну, пожежникам довелося вирізати отвір у стіні його спальні, щоб винести тіло з будинку.

Джон Бравер Міннок

Хоча Волтер Гадсон колись був найважчою людиною серед живих, найважчою людиною в історії людства є Джон Бравер Міннок, який пам'ятно перехилив шальки терезів на позначці 635 кг.

Протягом усього дорослого життя вага Джона коливалася між 362 і 403 кг, що було великою вагою для його зросту 185 см, яку він міг витримати.

З віком Джон продовжував старіти, а цифра на вагах продовжувала зростати в геометричній прогресії. А це означало, що зростала і кількість проблем зі здоров'ям, які є невід'ємною частиною ожиріння.

Джон Бравер Міннок

Але поруч із ним, попри кількість госпіталізацій, в основному через застійну серцеву недостатність, була його дружина Жанетт, яка важила крихітні 44 кіло. Вони встановили спільний рекорд як подружня пара у світі з найбільшою різницею у вазі.

Пізніше вони розлучилися 1980 року, провівши декілька років у шлюбі, перш ніж Джон одружився вдруге на початку 80-х років. Попри свою величезну вагу, Джон зумів стати батьком двох дітей від усіх своїх шлюбів. Але його батьківство було призупинено через дворічне перебування в лікарні, де він втратив приголомшливі 368 кг. Це означало, що Джон вийшов із лікарні з вагою 216 кг.

Однак він не зміг утримати вагу після того, як його більше не обмежували до 1200 калорій на день під пильним наглядом персоналу лікарні.

Зрештою, у віці 41 року Джон піддався ускладненням, спричиненим його вагою, і важив величезні 362 кг – хоча ця цифра здається нічим у порівнянні з його колись найважчою вагою в 635 кг.

Керол Ягер

Керол Ягер, також із США, сумно відома як найважча жінка, яка коли-небудь ходила планетою, її максимальна вага становила 540 кг.

Вона швидко стала часто згадуваною в ЗМІ та навіть з'явилася на скандальному шоу Джеррі Спрінгера. Заінтриговані тим, як Керол стала найважчою жінкою з усіх живих на той час, її розпитували про її життя, що передувало встановленню світового рекорду. І трагедія життя Керол була швидко розкрита. Вона стверджувала, що в дитинстві стала жертвою сексуального насильства, що призвело до психологічної травми. Однак Керол наполягала на тому, що вона їсть стільки ж, скільки і її однолітки, хоча просто набрала більшу вагу.

Керол Ягер / Фото: YouTube

Оскільки її вага продовжувала зростати, жорстокі знущання на дитячому майданчику ставали дедалі частішими. Це змусило Керол ще більше звернутися до їжі, щоб заспокоїти свої емоції. Харчування Керол вийшло з-під контролю, поки вона не досягла своєї найважчої ваги. Врешті-решт, через ожиріння вона серйозно захворіла і потрапила до лікарні з целюлітом, бактеріальною інфекцією та імунодефіцитом.

Попри низку проблем зі здоров'ям, госпіталізація Керол була певною мірою позитивною подією для її спроби скинути вагу. Після обмеження до 1200 калорій на день їй вдалося схуднути на 236 кг. Втім, вважається, що більша частина цієї ваги складалася з води.

На жаль, стан здоров'я Керол не покращився, оскільки за два роки вона потрапляла до лікарні 13 разів, причому для кожної поїздки потрібно було від 15 до 20 пожежників, щоб перенести її з будинку до машини швидкої допомоги, де вона їхала на підлозі, а потім у палату.

Так тривало до трагічної смерті Ягел 1994-го, коли їй було лише 34 роки. У роки, що передували її смерті, спричиненій масовим відмовою органів, у жінки був хлопець, який після її смерті одружився з її подругою.

Полін Поттер

Нинішня володарка титулу найважчої з жінок, які нині живуть – американка Полін Поттер, яка важила 293 кг. Каліфорнійка була вперше відзначена в Книзі рекордів Гіннеса ще 2011 року.

Однак це "досягнення" стало величезною дозою реальності для 47-річної жінки, яка протягом останніх 14 років прагнула покращити стан свого здоров'я. До різкого схуднення їй було важко дихати, оскільки вона постійно перехилялася на вагах, а для пересування їй доводилося покладатися на крісло колісне.

Полін Поттер / Фото: Guinness World Records

Відтоді Полін наполегливо працює над самовдосконаленням і намагається вгамувати свою схильність до масових переїдань.

Вона знялася в шоу TLC My 600lbs Life, де доктор Юнан Новзарадан допомагав Полін скинути зайву вагу, а пізніше зізнався, що "дуже пишається" її "відданістю" та "прогресом".

Замість того, щоб хвалитися своїм рекордним розміром, жінка зізналася, що вона зв'язалася з Книгою рекордів Гіннеса, тому що "втомилася" від своїх розмірів.

Вона хотіла, щоб це стало для неї тривожним дзвінком, і це, безумовно, так і сталося. Дивлячись у майбутнє, найважча жінка світу вважала, що титул стане для неї чудовою можливістю з декількох причин.

Полін Поттер / Фото: Guinness World Records

У розмові з представниками Книги рекордів Гіннеса вона сказала: "Я знала, що наближаюся до 315 кг, але я хотіла розповісти свою історію, щоб лікар або дієтолог могли мені допомогти. Також я подумала, що це буде чудовою можливістю відкрити двері, адже якщо я почну худнути, то, можливо, зможу отримати ще один рекорд для жінки, яка схудла найбільше".

Полін було важко дихати, а для пересування їй доводилося покладатися на крісло. Вона вважала причиною своєї надмірної ваги одержимість сім'ї ї їжею, адже всі семеро її братів і сестер важили понад 135 кг, а один із них навіть більше. Її мама важила 181 кг, а батько – 272 кг.

Але Полін хотіла змінити хід важкої спадщини своєї сім'ї. За допомогою професіоналів їй вдалося значно схуднути на 235 кг за допомогою хірургічного втручання для схуднення і досвіду доктора Новзарадана. Хоча здавалося, що на неї чекає трагічний кінець, Полін переписала свою історію і вперше в житті змогла отримати здорову якість життя.

Полін Поттер / Фото: Facebook

Нагадаємо, історія жінки-велетня, яка народила найвищу і найважчу дитину на планеті. Разом з чоловіком вони були найвищим подружжям у світі.

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