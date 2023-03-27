Видаліть їх негайно: смс-повідомлення, через які шахраї можуть завдати шкоди

Які смс-повідомлення краще не залишати на мобільному телефоні, тому що можуть нашкодити шахраї — читайте в матеріалі ТСН.ua.

В телефоні міститься чимало повідомлень, однак деякі з них несуть в собі певну загрозу. Вони можуть допомогти шахраям викрасти ваші кошти. Які повідомлення краще відразу видаляти зі свого смартфона?

Логіни та паролі

Деякі сайти або сервіси під час реєстрації нового користувача надсилають на вказаний номер телефону інформацію з логіном і паролем. Це досить зручно, але також небезпечно. Якщо шахраї отримають доступ до ваших смс-повідомлень, то зможуть увійти в особистий кабінет користувача, скориставшись логіном і паролем.

Особисті повідомлення

У кожної людини є особиста інформація, фотографії чи листування на телефоні, які не хочеться розповсюджувати. Тому, задля власної безпеки, їх краще також видаляти. У випадку крадіжки телефону, злодії зможуть отримати доступ до особистої інформації і використовувати її в своїх цілях.

СМС-повідомлення з підозрілими посиланнями

Звичайно, дуже важливо не переходити за такими посиланнями. А ще краще — просто видалити їх відразу після отримання, щоб їх не змогли випадково відкрити і натиснути на посилання діти чи люди похилого віку.

Перехід в акаунти і особисті кабінети

Деякі сервіси також надсилають в смс-повідомленнях багаторазові посилання для входу в особистий кабінет. Це посилання також буде для зловмисників додатковою можливістю отримати доступ до вашого акаунту.

СМС-повідомлення від банку

Тут все залежить від того, яке це саме повідомлення. Часто банки надсилають секретні коди. Їх видаляти не обов'язково. Вони одноразові і діють всього лише кілька хвилин. Існують також інформаційні повідомлення. І з ними можуть виникнути проблеми. Вони мають ваші дані (4 останні цифри картки та залишок коштів на рахунку). Їх краще видаляти відразу, тому що у разі втрати телефону зловмисники не змогли отримати цю інформацію.

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