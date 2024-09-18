Відчайдух, який мріяв стати справжнім Аладдіном, стрибнув із 2400-метрової гори на килимі – відео

Любитель гострих відчуттів втілив дитячу мрію в життя, стрибнувши з гірських скель на летючому килимі.

Про це пише Daily Star.

44-річний Фредді Монтіньї витратив роки на освоєння екстремальних видів спорту, щоб здійснити свою мрію – стати справжнім Аладдіном.

Використовуючи навички, набуті під час польотів на параплані, стрибків з парашутом і дельтаплані, Фредді розробив цей унікальний трюк, який дозволяє йому літати на килимі.

Відео, від якого перехоплює подих, показує найсміливіший стрибок Фредді з Круа-де-Тет, гори висотою 2400 метрів у гірському масиві Веркор у Франції.

Видно, як він падає з висоти 1600 метрів на килимі. Фредді, родом з французького міста Шоранш, сказав: "Мені завжди було цікаво, яка частина міфів і легенд, які нам розповідали в дитинстві, була правдою. Я почав літати на параплані у 25 років, стрибати з парашутом у 30, а в 35 – на дельтаплані. Всі ці заняття допомогли мені опанувати мистецтво килимових польотів".

Безпека польотів Фредді забезпечується багаторічним досвідом, практикою в масиві Веркорс і надійним парашутом.

Він пояснив: "Парашут – моя головна страховка. Якщо щось піде не так, я просто відпускаю килим і відкриваю його. З тієї висоти, з якої я стрибаю, у мене є достатньо часу, щоб виправити будь-які помилки".

Хоча Фредді визнає, що політ на килимі-літаку не зовсім схожий на легенди, його мрія стала реальністю. Він підсумував: "Завдяки цьому килиму, що літає, я зрозумів, що хоча ви не можете летіти з будь-якою швидкістю або в будь-яке місце призначення, це все одно дивовижний спосіб кинути виклик реальності. Я хотів пограти з реальністю і використати навички, яких я навчився в житті, щоб здійснити цю мрію".

Фредді, який також є професійним барабанником і сценічним техніком, тепер мріє стати "професійним килимовим гонщиком".

Нагадаємо, друзі здійснили шестиденну велоподорож країною голяка. Вони розповіли про реакцію очевидців.

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