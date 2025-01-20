Відчайдушна собака принесла непритомне цуценя до ветеринарної клініки – відео

Ветеринарна клініка в Туреччині нещодавно поділилася зворушливою історією про безпритульну собаку, яка принесла непритомне цуценя в пащі і залишила його біля дверей клініки, ніби благаючи про допомогу.

Про це пише Oddity Central.

Ветеринарна клініка в районі Аднан Кахвечі, що в турецькій провінції Стамбул, нещодавно повідомила про один із найнеймовірніших випадків. 13 січня любитель тварин приніс молодого цуценя, знайденого на вулиці, стверджуючи, що воно було єдиним, хто вижив із виводка безпритульних тварин. У клініці кинулися лікувати цуценя, але на порозі з'явилася його мама зі ще одним непритомним цуценям у роті. Технік помітив розпачливу тварину і кинувся доглядати її нащадків, які страждали на переохолодження і мали дуже низький пульс.

На кадрах із камер спостереження зсередини клініки видно, як стурбована мама-собака слідує за ветеринарами до клініки і стежить за ними, поки вони надають допомогу її непритомному малюку. На щастя, доктор Батуралп Оган та його команда змогли врятувати маленьке цуценя, і зараз вся сім'я одужує в клініці.

Собака принесла своє непритомне цуценя до ветеринарної клініки

"Поки що все гаразд. Лікування цуценяти та його братика триватиме ще трохи довше. На цей час ми не приймаємо відвідувачів через стан їхнього здоров'я", - каже доктор Оган. "Мати-собака одужує добре. Її історія заінтригувала багатьох людей, вона дуже розумна і турботлива собака. Вона показує любов, яку мама має до своїх цуценят".

Вочевидь, молока матері було недостатньо, щоб вигодувати весь приплід, тому деякі цуценята, на жаль, померли, тому клініка доповнює раціон двох цуценят, що вижили, молочними сумішами.

Після того, як відео з самовідданою собачою мамою стало вірусним в Інтернеті, клініка отримала багато телефонних дзвінків від стурбованих любителів тварин, і тепер сподівається знайти вічний дім для всієї родини.

Собака з цуценятами / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, дружина розлучається з чоловіком через її собак. Вона пожалілася, що саме він накоїв.

Читайте також: