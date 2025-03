Відчайдушний пасажир пропустив рейс і доганяв літак злітною смугою: чим це закінчилося (фото)

Чоловіка заарештували після того, як він вибіг на злітно-посадкову смугу і став перед літаком, щоб той не вилетів без нього. Це сталося після того, як пасажир напав на стюардесу, відчинив аварійний вихід і вистрибнув з літака.

Як пише Need To Know, герой нової історії ухвалив необачне рішення вибігти на злітно-посадкову смугу після того, як 3 березня запізнився на свій рейс.

29-річному мандрівникові вдалося обійти всі заходи безпеки, щоб дістатися літака, на якому він мав летіти.

Чоловік простояв на асфальті близько хвилини, перш ніж до нього підійшов чоловік у захисній куртці і відвів його вбік. Потім він був затриманий співробітниками служби безпеки в міжнародному аеропорту Ель-Тепуаль в Пуерто-Монт, Чилі.

Чоловік доганяв літак злітною смугою / Фото: скриншот з відео

Пілоти авіакомпанії LATAM здійснювали передзлітні маневри перед вильотом до Консепсьйона.

Пізніше його передали поліції, яка заарештувала його.

4 березня чоловіку будуть висунуті можливі звинувачення за його дії.

