Відчиняє замки та вібрує рукою: жінка вставила у своє тіло 52 технологічні імплантати (фото)

Протягом десятиліть лікарі впроваджували кардіостимулятори, шунтувальні системи та тазостегнові імплантати у тіла своїх пацієнтів. Але одній жінці з Техачапі, Каліфорнія, в тіло були вставлені зовсім інші види імплантатів.

Маючи у своєму тілі 52 імплантати, Анастасія Сінн є рекордсменкою за кількістю найтехнологічніших імплантатів в організмі (серед жінок). Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Серед них найбільший магніт, колись імплантований людині, а також магніт, що передає звук, вживлений у її вухо.

Близько половини імплантатів становлять мікрочипи, які вона програмує, щоб дати собі загострені почуття та здібності, такі як відкривання замків та увімкнення комп'ютерів.

Анастасія Сінн / Фото: guinnessworldrecords.com

Анастасію вперше зацікавила ця ідея, бо їй подобалася можливість програмувати чипи за допомогою свого телефону.

"Моя дочка спочатку запитала, чи може вона отримати імплантат мікрочипа, щоб розблокувати свій комп'ютер як дівчина-геймерка, яку вона побачила в Інтернеті, і я відповіла: "Ні, краще дозволь мені зробити це спочатку, щоб я могла переконатися, що це безпечно", - сказала вона. "Я це зробила, і це була лише перша з багатьох подальших подій".

Кожна з її модифікацій здійснювалася хірургічним шляхом медсестрою та підпільним хірургом "зроби сам". Близько половини імплантатів Анастасії було встановлено за допомогою товстої голки для підшкірних ін'єкцій та поршня. Інші вставляли скальпелем, після чого шкіру зашивали.

"Після імплантації ви повинні стежити за ними, щоб переконатися, що вони не псуються і не ламаються, а якщо це відбувається, їх доведеться витягнути", - сказала вона.

Жінка вставила у своє тіло 52 імплантати / Фото: nypost.com

Фактично Анастасія каже, що саме з цієї причини їй довелося замінити чимало імплантатів упродовж багатьох років.

Імплантати жінки здатні робити її магнітною. Вона каже, що її ліва рука дає їй шосте чуття, і вона може відчувати дроти під напругою за стіною і визначати, чи отримує живлення трансформатор чи блок живлення.

"Я можу сказати вам, якщо ваша мікрохвильова піч випромінює надто багато радіації. Моя рука вібрує", - сказала вона. "Імплантати також дозволяють мені перетворити руку на динамік".

Анастасія Сінн / Фото: guinnessworldrecords.com

Анастасія має у вухах магніти, які працюють таким же чином. Вона може чути всередині своєї голови за допомогою мідного дроту, приймача Bluetooth та магнітів, імплантованих у її власні вуха.

Її імплантати також дозволяють їй виконувати магічні трюки та увічнювати пам'ять про свої улюблені заняття та покійного чоловіка.

"Чип на моєму серці при скануванні зіграє наше весілля", - сказала Анастасія. "Той, що на моєму лівому зап'ясті, телефонує моїй дочці, а той, що на правому зап'ясті, телефонує моєму чоловіку".

Вона вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка мікрочипом на серці / Фото: guinnessworldrecords.com

Хоча Анастасія задоволена своїм рішенням стати людиною-кіборгом, її імплантати створюють деякі проблеми. Жінка не може пройти МРТ і стикається з іншими перешкодами, такими як необхідність час від часу знімати та перевіряти імплантати через їхнє експериментальне покриття. Деградація покриттів імплантату може піддати Анастасію впливу токсичних елементів друкованих плат, мідного дроту та неодиму.

"Якщо я виявлю, що в мене якесь захворювання, яке потребує регулярних МРТ, мені обов'язково висмикнуть усі імплантати", - сказала вона. "Це розбило б мені серце, бо тепер вони є частиною мене".

Анастасія каже, що завдяки магнітній руці їй ніколи не доведеться турбуватися про те, щоб підібрати шпильки з підлоги.

"Знайти підкладку для чиєїсь втраченої сережки протягом багатьох років теж було дуже корисно".

Жінка вставила у своє тіло 52 імплантати / Фото: nypost.com

Анастасія також цінує можливість автоматично відчиняти вхідні двері та насолоджується відчуттям магнітних полів.

"Крім того, це справді дивно — показувати людям, як я можу перетворити свою руку на динамік", — сказала вона. "Якось у мене в нозі був комп'ютер, в який люди могли увійти та поспілкуватися через відкритий інтерфейс чату. Однак він перегрівся і зламався, і мені довелося його зняти".

Їй подобається реакція людей, які розуміють, на що здатне її тіло.

"Реакція, яку я отримую, одночасно хороша і загадкова", - сказала вона. "Деякі люди думають, що я одна із найкрутіших людей, яких вони коли-небудь зустрічали, а інші думають, що я божевільна".

Жінка вставила у своє тіло 52 імплантати / Фото: nypost.com

Надалі Анастасія хотіла б додати до свого списку додаткові імплантати. Їй вирвали всі зуби, намагаючись покращити усмішку, і вона збиралася зробити протези кіборгів, які вона могла б виймати. Однак план провалився, коли її лікар не зміг до кінця зрозуміти, чого вона хоче.

"Я залишилася без зубів протягом шести місяців, що призвело до зміни форми нижньої частини обличчя та подальшої низки проблем", — сказала Анастасія. "Я відмовилася від бажання робити протези для кіборгів".

Анастасія також хотіла б перебудувати свій попередній ножний комп'ютер у щось, у якому є сканер ближнього зв'язку, щоб вона могла поміщати мітки NFC у гральні карти та проводити ними по нозі, щоб читати їх із заплющеними очима.

"Комп'ютер сканував би карту і знав, що це червова дама, відправляв цю інформацію на мій телефон через Bluetooth, який потім відправляв цю інформацію на накладну голівку Bluetooth, яка спричиняла б вібрацію магнітів у моїх вухах", - сказала вона. "По суті, це дозволило б моїм ножному комп'ютеру і вушним магнітам спілкуватися один з одним одним рухом карти".

Жінка вставила у своє тіло 52 імплантати / Фото: nypost.com

Однак у Анастасії виникли проблеми із втіленням цієї мрії в реальність через заряд акумулятора. Літієві батареї смертельні, і вона не хоче, щоб їх імплантували в її тіло. Вона також каже, що технологічні імплантати можуть бути болісними і деякі з них болять протягом декількох місяців, поки її тіло не звикне до тиску.

Інші, однак, не помітні, коли вони перебувають усередині.

"Днями я пошкодила великий палець і хвилювалася, що розбила один із скляних імплантатів, але він вижив", - розповіла Анастасія. "У мене також були магніти в меморіальному імплантаті з праху мого чоловіка, але вони розхиталися, так що моя рука фактично тряслася, і мені довелося їх замінити".

Анастасія Сінн / Фото: guinnessworldrecords.com

Анастасія дізналася, що стала володаркою титулу Книги рекордів Гіннеса, на зніманнях італійського телешоу Lo Show dei Record.

"Я була така схвильована, здається, я стрибала як школярка", - сказала вона. "Я знаю, що я найімплантованіша жінка, але я також знаю, що я найімплантованіша людина".

Вона закликає тих, хто хоче мати власні технологічні імплантати, переконатися, що у них хороше здоров'я. Анастасія каже, що ви повинні бути готовими до хірургічних втручань, голок та скальпелів, і що маєте усвідомлювати своє тіло та знати, на що звертати увагу, щоб переконатися, що імплантати не виходять із ладу.

Вона каже, що мікрочипи - чудова відправна точка, оскільки їх можна імплантувати неглибоко, щоб за необхідності їх можна було легко видалити.

Анастасія Сінн / Фото: guinnessworldrecords.com

Анастасія також хотіла б згодом досягти додаткового рекордного титулу.

"Я думаю, що потрапити до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість операцій з видалення за один день було б непогано, але, можливо, це могла б зробити лише я", - сказала вона.

Нагадаємо, біогакер-мільярдер Джонсон заявив, що омолодив свій пеніс на 15 років, застосувавши шок-терапію. Він щоночі носить на статевому члені невеликий пристрій та проходить ударно-хвильову терапію.

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