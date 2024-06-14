Відчув щось незвичне: нажаханий лікар виявив "людський палець" у своєму морозиві – фото

Смаколик він замовив у місцевій службі доставки.
Лікар, якому додому доставили морозиво, був шокований, коли побачив, що з нього стирчить "людський палець".
Про це пише Mirror.
27-річний лікар Брендан Феррао саме їв морозиво, коли відчув щось незвичне на своєму язиці. Придивившись уважніше, він з жахом побачив те, що мало вигляд як людський палець, встромлений в десерт. Моторошний інцидент стався в Мумбаї, Індія.
На відповідному фото видно, що з десерту стирчить палець із нігтем.
Увага! Фото може травмувати або спричинити сильні психологічні чи емоційні реакції
Сестра Брендана негайно повідомила про знахідку до поліції, яка зареєструвала справу проти виробника. Поліція направила "палець" до криміналістичної лабораторії для подальшого дослідження, а також перевірить виробництво та пакування морозива.
Нагадаємо, жінка знайшла у своїй машині образливе приховане послання від механіка. Знахідку виявили під час заміни повітряного фільтра.
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