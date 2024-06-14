Відчув щось незвичне: нажаханий лікар виявив "людський палець" у своєму морозиві – фото

Смаколик він замовив у місцевій службі доставки.

Лікар, якому додому доставили морозиво, був шокований, коли побачив, що з нього стирчить "людський палець".

Про це пише Mirror.

27-річний лікар Брендан Феррао саме їв морозиво, коли відчув щось незвичне на своєму язиці. Придивившись уважніше, він з жахом побачив те, що мало вигляд як людський палець, встромлений в десерт. Моторошний інцидент стався в Мумбаї, Індія.

На відповідному фото видно, що з десерту стирчить палець із нігтем.

Увага! Фото може травмувати або спричинити сильні психологічні чи емоційні реакції

Палець у морозиві / Фото: Newslions/SWNS

Сестра Брендана негайно повідомила про знахідку до поліції, яка зареєструвала справу проти виробника. Поліція направила "палець" до криміналістичної лабораторії для подальшого дослідження, а також перевірить виробництво та пакування морозива.

Нагадаємо, жінка знайшла у своїй машині образливе приховане послання від механіка. Знахідку виявили під час заміни повітряного фільтра.

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