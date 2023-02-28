"Відчувають провину або хочуть уникнути неприємностей": про що свідчить посмішка собак

Люди часто неправильно сприймають зубасту посмішку як агресію та лякаються.

За словами фахівця з ветеринарної поведінки доктора Лоре Хауга, будь-яка собака може посміхатися. Деякі породи навіть генетично схильні до посмішки більше, ніж інші.

Про це пише "Yahoo!news".

Собаки посміхаються, відтягуючи одну або обидві губи назад і можуть показувати всі або деякі зуби.

«Це, по суті, умиротворена вітальна поведінка, яка, здається, спрямована лише на людей. Собаки не поводяться так по-справжньому посміхатися іншим собакам», - каже Хауг.

За словами доктора, посмішка — це форма «активного підпорядкування». Тоді як інші ознаки покірності включають поведінку, як-от згортання тіла або перекочування на бік.

"Собаки також можуть посміхатися, коли відчувають провину або коли ви намагаєтеся змусити їх зробити щось, чого вони не хочуть, наприклад прийняти ванну. Якщо вони покірно посміхаються, коли роблять щось не так, це тому, що вони хочуть уникнути неприємностей або ворожої конфронтації зі своїми власниками, каже Хауг", - розповідає Хауг.

Утім, люди часто неправильно сприймають зубасту усмішку як агресію та лякаються.

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«Вони можуть відповісти тим же і фактично показати особисту конфронтаційну поведінку або покарати собаку, вважаючи, що собака гарчить на них. І, звісно, якщо вони це зроблять, вони досить можуть призвести до того, що у цих собак створюють захисну агресивну реакцію», - каже Хауг.

Додамо, найбільший павук у світі за даними National Geographic птахоїд-голіаф Theraphosa blondi. Відомий тарантул може досягати майже півмера у довжину. У Книзі рекордів Гіннеса зазначили, що цього розміру достатньо, щоб покрити обідню тарілку.

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