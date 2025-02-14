Віддалене село, де всі 6000 мешканців із дивної причини живуть на одній вулиці – фото, подробиці

Подібно до єдиного міста, де все населення живе в одній будівлі, у Польщі є віддалене село, де шість тисяч його мешканців всі разом живуть на одній вулиці.

Про це пише Unilad.

Лише за декілька кілометрів від галасливого Кракова розташоване віддалене село Сулошова, яке має досить унікальний устрій.

Село має ідеально пряму головну дорогу, уздовж якої стоять житлові будинки, а довкола – великі зелені насадження. Тут немає інших доріг, що розгалужуються, перехресть, з яких можна було б звернути чи навіть розвернутися, оскільки довга житлова вулиця простягається на дев'ять кілометрів, і все її існування обертається навколо єдиної дороги.

Головна дорога є життєдайною силою і єдиним джерелом активності, адже все, від житлових будинків до підприємств, магазинів і сільськогосподарських угідь, розташоване на цій вулиці.

Село Сулошова, Польща / Фото: Getty Images

Кожен будинок також має власну довгу і вузьку ділянку землі для садівництва та сільського господарства, що тягнеться далеко вдалину і створює ідилічний пейзаж складного клаптикового шиття.

Село привертає увагу світової громадськості своїми приголомшливими краєвидами та химерним плануванням, за що отримало прізвисько "Маленька Тоскана".

Катажина Бєда, членкиня ради гміни Сулошова, розповіла: "Сулошова занурена в природу з великою кількістю лісів і полів. Ці поля зробили нас відомими на весь світ завдяки фотографіям із дронів, на яких наші поля, що оточують головну вулицю, мають вигляд дещо схожий на листя".

Село Сулошова, Польща / Фото: Getty Images

Вона також розповіла, чому вулиця була побудована саме так: "Ідея з однією вулицею походить з минулого, коли людям було легше жити на одній вулиці, в основному завдяки дорожньому сполученню".

Інший мешканець села, власник місцевого магазину, розповів MailOnline 2023 року, що в селі панує "гарне почуття спільноти", що мешканці насолоджуються днями картоплі та полуниці, коли вони збираються разом, куштують нові страви та грають музику. Власник магазину додав: "Але люди люблять пліткувати. І всі знають одне одного".

Сулошова приваблює туристів і має багато чого запропонувати відвідувачам. Катажина поділилася: "Щороку, особливо навесні та влітку, багато туристів відвідують наше село через місцевий ландшафт, а також через туристичні пам'ятки, такі як замок Пєскова Скала або наша знаменита скеля під назвою Мачуга Геркулеса".

Нагадаємо, жадібний домовласник, який відмовився від переїзду, тепер живе посеред автомагістралі. Чоловік шкодує про своє рішення.

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