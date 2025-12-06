ТСН у соціальних мережах

Віддасть компанію за фото краю Землі: провокаційний виклик від мільярдера

Мільярдер запропонував передати свій бізнес тому, хто надасть фото «краю Землі». Виклик вже став вірусним і привернув увагу не лише пласкоземельців.

Пласка Земля. Фото: cdn.mos.cms.futurecdn.net

Мільярдер Тім Бойл, генеральний директор Columbia Sportswear, оголосив незвичний конкурс: кожен, хто зможе показати «справжній край Землі», отримає контроль над компанією. Ініціатива стала центральним елементом нової маркетингової кампанії бренду — «Неможлива експедиція».

Про це повідомило видання Daily Mail.

У ролику 76-річний бізнесмен пропонує прихильникам теорії пласкої Землі зняти зображення місця, де нібито завершується планета, і надіслати його компанії. За його словами, переможцеві дістанеться «все — від офісів до кавоварок», і без будь-яких юридичних формальностей. Вартість компанії Columbia оцінюють у 3 мільярди доларів.

Попри таку заяву, у рекламі також з’являється чоловік, який називає себе адвокатом Бойла і демонструє «дрібний шрифт»: Columbia справді створила «The Company, LLC» зі статками близько 100 тисяч доларів. Тож приз існує, але масштаби — значно скромніші, ніж у сімейної корпорації, заснованої ще 1938 року.

Компанія уточнила й умови завдання: учасники мають надати фото з «видимим фізичним краєм Землі» — вертикальною прірвою, безоднею або іншим чітким обривом. Звичайні тупики чи креативні «обхідні варіанти», на кшталт друга з прізвиськом Edge, не зараховуватимуться.

Наукові факти про сферичність планети людство має понад дві тисячі років: про це свідчать і форма земної тіні під час затемнень, і фото з космосу, зокрема з місії SpaceX Fram2, яка цього року показала чітку кривизну Землі. Однак частина прихильників пласкоземельних ідей досі відкидає такі дані, вважаючи їх змовою.

Фізик Ієн Віттакер з Ноттінгемського Трентського університету пояснює, що горизонт нам здається прямим через те, що ми спостерігаємо його з рівня землі. Кривизна стане помітною лише на великій висоті — так само, як мікроб на баскетбольному м’ячі не здатен розрізнити його опуклість.

Попри скепсис науковців, реакція в мережі на кампанію Columbia — бурхлива. Частина користувачів жартує про «руїни плоскоземельців», інші ж обурюються і продовжують звинувачувати космічні агентства у фальсифікації знімків.

На завершення Бойл звернувся до всіх, хто планує шукати край планети: «Гей, плоскоземельці, зробіть мені послугу. Якщо ви збираєтеся на край Землі, одягніть одяг Columbia. Він вам знадобиться. Удачі вам».

Нагадаємо, в холодній тиші космосу, на краю невеликого місячного кратера, уже понад пів століття лежить незвична фігурка — маленька алюмінієва скульптура людини. Поруч із нею — металева табличка з переліком імен. На перший погляд, вона нагадує дитячу іграшку, але насправді це перший мистецький об’єкт, який потрапив на Місяць.

