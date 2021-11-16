Відео порятунку перехожими собаки, який впав із балкона, стало вірусним у Мережі

Песик на прізвисько Піпо заплутався у рослині і ледь не розбився, впавши з балкона. Його врятували перехожі.

В іспанській провінції Аліканте натовп перехожих за допомогою ковдри врятував собаку, який впав із балкона багатоквартирного будинку в місті Новелда.

Про це повідомляє Telecinco.

Зазначається, що песик на прізвисько Піпо перебував на балконі другого поверху, коли заплутався у рослині. Його гавкіт почули перехожі.

"Я живу в Новелді, і я перебував на місці з друзями, які без вагань принесли ковдри, щоб допомогти собаці", - розповів автор відеоролика Мануель Мартінес.

Незабаром місцеві жителі розгорнули під балконом дві ковдри, сподіваючись впіймати переляканого песика. Зрештою Піпо впав на одну із них.

"Минуло близько 20 хвилин, відколи ми зрозуміли, що він балансує на балконі, до моменту, коли він упав, - поділився Мартінес. - Собака злякався, але потім дуже зрадів. Згодом його повернули господарям".

За його словами, господарів Піпо в момент інциденту вдома не було. "Власники собаки були відсутні за сімейними обставинами", - продовжив очевидець.

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