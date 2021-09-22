Відкривали з оркестром тиждень тому: в Росії нову дорогу розмило дощами

Шматки асфальту провалилися в землю. Розмило одну смугу руху транспорту.
У російському Брянську розмило дорогу, яку урочисто відкрили тиждень тому.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Дорогу відкривали з парадом і оркестром. В урочистій церемонії брав участь місцевий губернатор, голова обласної Думи і інші важливі персони.
У Мережі звернули увагу, що дорога після проливних дожів "пливе". Шматки асфальту провалилися в землю. Розмило одну смугу руху транспорту.
Місцеві ЗМІ пояснюють, що частина дороги зруйнувалася, так як робітники не встигли завершити укріплювальні роботи.
Нагадаємо, що в Дніпрі дівчина на пішохідному переході провалилася під землю.