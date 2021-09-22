Відкривали з оркестром тиждень тому: в Росії нову дорогу розмило дощами

Шматки асфальту провалилися в землю. Розмило одну смугу руху транспорту.

У російському Брянську розмило дорогу, яку урочисто відкрили тиждень тому.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Дорогу відкривали з парадом і оркестром. В урочистій церемонії брав участь місцевий губернатор, голова обласної Думи і інші важливі персони.

У Мережі звернули увагу, що дорога після проливних дожів "пливе". Шматки асфальту провалилися в землю. Розмило одну смугу руху транспорту.

Місцеві ЗМІ пояснюють, що частина дороги зруйнувалася, так як робітники не встигли завершити укріплювальні роботи.

Нагадаємо, що в Дніпрі дівчина на пішохідному переході провалилася під землю.

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