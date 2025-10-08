Відкрито найбільшу у світі фабрику комарів: де вона розташована та як працює

Комарі / © Associated Press

У рамках боротьби з поширенням лихоманки Денге в Бразилії нещодавно відкрили найбільшу в світі фабрику з розмноження комарів, яка здатна виробляти до 190 мільйонів крилатих кровопивць на тиждень.

Про це пише Oddity Central.

Розташована в Кампінасі, бразильському штаті Сан-Паулу, найбільша у світі фабрика з виробництва комарів – це приміщення площею 1300 квадратних метрів, де персонал невтомно працює над тим, щоб майже 200 мільйонів комарів досягли зрілості перед тим, як бути випущеними на волю для розмноження. Це частина добре задокументованого процесу запобігання поширенню лихоманки Денге.

На етапі розмноження комарі Aedes aegypti, виведені на величезній фабриці, заражаються бактерією Wolbachia, яка не дає вірусу Денге розвиватися в їхньому організмі і, відповідно, передаватися людині. Крім того, коли вони розмножуються, бактерія передається їхнім нащадкам.

Виробництво комарів на фабриці Campinas починається з тисяч лотків, наповнених водою з регульованою температурою, де розвиваються личинки. Коли вони стають комарами, їх переносять до кліток, де годують улюбленою їжею: для самців – цукристим розчином, вилитим на ватні кульки, а для самиць – кров'ю тварин, яку подають у мішечках, що імітують текстуру людської шкіри. Комарі проводять у клітках чотири тижні, за цей час вони розмножуються і відкладають яйця в лотки, розміщені на дні клітки.

Метод Вольбахії вже успішно застосовується в інших частинах світу, але Бразилія сподівається використати його в масштабах, які ніколи не були досягнуті раніше. Це необхідно, оскільки ситуація із захворюваністю на лихоманку Денге погіршується з кожним роком. 2024-го південноамериканська країна пережила найгірший спалах лихоманки Денге в історії, на яку припадає понад 80% усіх зареєстрованих випадків інфікування у світі.

Найбільша у світі фабрика з виробництва комарів здатна виробляти до 190 мільйонів комарів на тиждень, чого достатньо для забезпечення населення в 100 мільйонів чоловік протягом року.

