Відкрито найвищий у світі горизонтальний хмарочос на висоті 250 м над землею: де він побудований

У місті Чунцін, Китай, реалізували один із найамбітніших архітектурних проєктів сучасності — гігантський горизонтальний хмарочос The Crystal, розташований на висоті 250 метрів над землею.

Як передає Oddity Central, незвична конструкція простягається на 300 метрів та поєднує одразу чотири вертикальні вежі. Завдяки цьому The Crystal вважається найбільшим і найвищим горизонтальним хмарочосом у світі.

Будівлю звели в одному з найбільш густонаселених районів Чунціна — на злитті річок Янцзи та Цзялін.

Хоча концепція «повітряних мостів» між хмарочосами вже використовувалася раніше, наприклад у сінгапурському Marina Bay Sands чи пекінському комплексі Link Hybrid, The Crystal значно перевершив попередні проєкти за масштабами.

Хмарочос The Crystal / Фото: Wikimedia Commons/Junyi Lou

Проєкт реалізувала азійська девелоперська компанія CapitaLand. Орієнтовна вартість будівництва склала близько 1,1 мільярда доларів.

Для зовнішнього облицювання споруди використали приблизно 3 тисячі скляних панелей і близько 5 тисяч алюмінієвих елементів.

Сам горизонтальний хмарочос містить сім великих секцій. Частину конструкцій зібрали на землі, після чого за допомогою гідравлічних систем підняли на висоту 250 метрів для фінального монтажу.

Сталевий каркас The Crystal важить приблизно 12 тисяч тон — майже стільки ж, як і Ейфелева вежа.

Окрім архітектурної унікальності, The Crystal також виконує функцію житлового та розважального простору. Усередині розташовані ресторани, бари, приватний клуб, сади на даху та два басейни з ефектом нескінченності.

Однією з головних туристичних атракцій став оглядовий майданчик Exploration Deck зі скляною підлогою площею 1500 квадратних метрів, з якого відкривається панорамний вид на місто.

