Відкривати чи закривати вікна у спеку: експерти дали несподівану відповідь

Спека / © Credits

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Під час сильної спеки важливо правильно провітрювати оселю. Відчинені вікна не завжди допомагають охолодити приміщення — інколи вони, навпаки, роблять у домі ще спекотніше.

Про це пише видання Express.

Експерти пояснюють: головне правило полягає в тому, щоб порівнювати температуру надворі й усередині помешкання. Якщо в будинку або квартирі тепліше, ніж на вулиці, вікна варто відкрити. Якщо ж надворі спекотніше, їх краще тримати зачиненими, щоб якомога довше зберегти прохолоду всередині.

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Найкращий час для провітрювання — вечір, ніч і ранній ранок, коли температура повітря знижується. За словами фахівців, відкривати вікна можна приблизно після 20:00, коли спека поступово спадає.

Зачиняти їх радять близько 9:00 ранку або раніше, якщо повітря надворі вже починає швидко нагріватися. Після цього краще не впускати гаряче повітря в приміщення.

Фахівці також радять створювати циркуляцію повітря в оселі. Якщо є можливість, варто відкривати вікна у різних кімнатах, щоб утворився протяг і прохолодніше повітря проходило через усе помешкання.

Водночас залишати вікна відчиненими на ніч потрібно з урахуванням безпеки. Якщо є нічний замок або режим безпечного провітрювання, краще скористатися ним. Частково прочинене вікно не так ефективне, як повністю відкрите, але все одно допомагає забезпечити обмін повітря.

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Фахівець із мікроклімату в приміщеннях доктор Бен Робертс пояснює, що перегрів житла пов’язаний із тепловим балансом: у будинок надходить забагато тепла, але недостатньо виходить назовні.

За його словами, тепло потрапляє через вікна, гаряче повітря заходить ззовні, а побутові дії — приготування їжі, робота техніки, телевізора чи інших приладів — додатково нагрівають приміщення.

“Багато людей відкривають вікна в найспекотніші години, думаючи, що це допомагає. Насправді це дає протилежний ефект”, — пояснив Робертс.

Експерт радить удень тримати вікна зачиненими, а на сонячному боці будинку закривати жалюзі або світлі штори. Це допомагає зменшити нагрівання кімнат і довше зберегти прохолоду.

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Коли ввечері температура надворі падає, вікна можна відкрити, щоб випустити накопичене тепло й запустити прохолодніше повітря всередину.

Раніше повідомлялось, що Європу накрила екстремальна спека. У низці країн оголосили найвищі рівні погодної небезпеки, а температура найближчими днями місцями може перевищити +40 °C.

Також ми писали, що коли температура за вікном сягає високих позначок, холодний душ здається найшвидшим способом врятуватися від спеки. Однак різке охолодження може дати протилежний результат, адже організм сприймає його як стресову ситуацію.

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