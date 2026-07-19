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69-річний мешканець Китаю Цзен Фанлінь став національним героєм після того, як, ризикуючи власним життям, врятував жінку від нападника.

Під час сутички агресор відкусив чоловікові більшу частину носа, однак той не припинив боротьбу й утримував зловмисника до приїзду поліції, пише SCMP.

Нині Цзен проходить тривале лікування та складну реконструкцію носа, але каже, що ні про що не шкодує.

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Цзен раніше працював сільським чиновником, а після виходу на пенсію став добровільним посередником, допомагаючи вирішувати конфлікти між місцевими жителями.

Драматичний інцидент стався ще у квітні. За даними місцевих ЗМІ, до одного із сіл увірвався чоловік віком близько 20 років, який поводився вкрай агресивно. Він нападав на випадкових перехожих, вибивав двері будинків ногами та сіяв паніку.

Згодом нападник зупинив жінку, яка їхала на електровелосипеді, схопив її за шию й почав душити.

Очевидці, налякані агресивною поведінкою чоловіка, не ризикнули втручатися та викликали поліцію. У цей момент життя жінки опинилося під реальною загрозою.

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Саме тоді повз проходив Цзен Фанлінь. Не вагаючись, він кинувся на нападника, повалив його на землю, а невдовзі ще двоє селян допомогли йому втримувати агресора.

Під час боротьби нападник завдав Цзену страшної травми — відкусив значну частину носа.

Попри сильний біль і серйозне поранення, чоловік не відпустив нападника та продовжував утримувати його до прибуття правоохоронців.

Затримання зловмисника / © CCTV

Поліція затримала підозрюваного, а Цзена екстрено госпіталізували.

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Розслідування справи триває. За інформацією поліції, нападник без видимих причин атакував незнайомих людей, втративши самоконтроль. Врятована жінка публічно ситуацію не коментувала.

Згідно із законодавством Китаю, умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Медики повідомили, що більшу частину носа чоловік утратив безповоротно, через що реконструкція стала надзвичайно складною. Лікарі також попереджають про можливі тривалі ускладнення та утворення рубців.

Цзен Фанлінь / © CCTV

Фахівці вже розробили індивідуальний план реконструкції. На повне відновлення знадобиться щонайменше шість місяців.

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Вартість лікування перевищила 70 тисяч юанів (близько 10 тисяч доларів США), однак усі витрати покрила держава.

Відтоді Цзен уже переніс дві операції. Хірурги реконструювали ніс за допомогою шкірного трансплантата з голови та відновили крила носа. Завдяки цьому чоловік знову може нормально дихати, хоча й досі щодня відчуває біль.

Попри пережите, Цзен не вважає свій вчинок героїчним.

«Порівняно з порятунком життя, усе, що я віддав, того варте», — сказав він місцевим журналістам.

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Цзен Фанлінь / © CCTV

Його історія особливо зворушила китайців. У дитинстві чоловік залишився сиротою, а виріс завдяки підтримці односельців. Згодом держава допомогла йому безкоштовно здобути освіту.

Сам Цзен неодноразово говорив, що все життя прагнув віддячити людям за допомогу, яку колись отримав.

Дочка чоловіка розповіла, що її батько завжди мав сильне почуття справедливості й ніколи не проходив повз чужу біду. За її словами, ще 2016 року він допоміг поліції затримати злодія.

Після інциденту Фонд Alibaba та місцеві медіа відзначили Цзена нагородою у розмірі 20 тисяч юанів (близько 2950 доларів) за проявлену мужність.

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9 липня уряд Китаю включив Цзена Фанліня до списку із 86 осіб, яких офіційно визнали «національними героями за справедливу справу».

Нагадаємо, киянин врятував 5-місячне немовля за секунди до влучання дрона у будинок.

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