Відьма дала оптимістичне передбачення про закінчення війни та припинення обстрілів: "Є кінець"

Відьма, тарологиня Ірина Клевер дала оптимістичний прогноз щодо завершення війни в Україні та масовані обстріли. Вона вважає, що бойові дії можуть закінчитись ще 2024 року.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Поговоримо".

"Так, це станеться. Весь цей час Україна була жертвою. Карта показує, що "жертва йде". У Росії починається те саме, що було в нас. Найближчі пів року буде дуже рух. Наприкінці 2024 року ситуація вкрай зміниться. Там буде щось масоване, велике, але це не розпад РФ", - сказала вона.

Тарологиня зазначила, що обстріли України ще можуть тривати до 4 місяців. Вона це передбачила за допомогою карт Таро.

"Українці ще десь 4 місяці терпітимуть обстріли. Карти кажуть, що є початок і кінець. Четвірка мечів каже, що обстріли ще триватимуть не більше 4 місяців, а може і менше. "Перевернутий диявол" - це припинена жертва людьми", - сказала Ірина Клевер.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, тарологиня передбачила закінчення війни в Україні.

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