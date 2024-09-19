Відьма передбачила цікаві події, які стануться у Росії вже восени 2024 року

Українська відьма Марія Тиха розповіла про те, що чекає на Росію вже восени 2024 року.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Світ передбачень".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Марія Тиха вважає, що удари по РФ продовжаться.

"Мають бути удари по флоту. По якомусь кораблю, який буде у русі. Москву уже раз у вересні обстріляли. Восени Москву ще двічі обстріляють", - сказала відьма.

Щодо Курської області, то відьма передбачила те, що Україна розширюватиме свій вплив на Курщині. Марія Тиха зазначила, що росіянам не вдастся повернути контроль над цим регіоном.

Вона зазначила, що у центральні Росії будуть якісь проблеми.

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