Відьма передбачила, що обстрілюватиме Росія та назвала мету окупантів

Тарологиня та відьма Марія Тиха передбачає, що Росія обстрілюватиме цивільну інфраструктуру України, щоб створити українцям проблеми. Вона переконана, що це може бути пов'язано із контрнаступом ЗСУ.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

"Нам на весну падало те, що обстрілюватимуть енергосистему. Ми у це не вірили. Зараз їм важливо залишити великі міста без світла та води. Вибити систему, щоб було неможливо жити", - вважає вона.

Марія Тиха каже, що окупанти хочуть створити проблеми, щоб не було контрнаступу на півдні України. Вона додала, що також є добрі новини - російські кораблі і далі йтимуть на дно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, чорний маг передбачив, чи буде новий наступ Росії на Україну.

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