Відьма побачила закінчення війни в Україні: що вона сказала

Українська відьма Марія Тиха побачила закінчення війни в Україні. Вона наголосила, що таке їй приснилось вперше після повномасштабного нападу Росії.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Поговоримо".

Марія Тиха розповідає, що їй дуже часто сняться віщі сни. Нещодавно вона побачила сон, який трактує як знамення про закінчення війни в Україні.

"Мені приснився сон, в якому я постійно думала, що скоро війна закінчиться. Це вперше за весь час війни мені снився сон у сні, що закінчилась війна. Я не знаю, що це було, але таке сниться до кінця війни", — розповіла вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" назвала точну дату, коли почнеться новий наступ РФ.

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