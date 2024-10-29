Відьма похизувалася, як наклала любовний приворот та знайшла чоловіка – фото подружжя

Відьма розповіла, як наклала любовний приворот на свого чоловіка, а тепер займається магією, щоб "прибрати зі свого життя токсичних людей".

Про це пише Daily Star.

45-річна Клер Бретт каже, що на Геловін 2021 року вона наклала любовне заклинання, щоб у травні 2022 року з'явився її нинішній чоловік, 57-річний Дарен, водій навантажувача і старший адміністратор магазину. Пара одразу ж знайшла спільну мову, заручилася через сім місяців після знайомства і побралася 2023 року в п'ятницю, 13 жовтня.

Попри те, що Клер наклала закляття, щоб зустріти свого чоловіка, вона каже, що їм не потрібна жодна магія, щоб зберегти свій шлюб. Натомість вона каже, що чаклувала, щоб припинити плітки про неї та усунути токсичних людей зі свого життя.

Клер із чоловіком / Фото: Chris Bishop / Newsquest / SWNS

Клер, власниця бізнесу зі Снеттішема, Велика Британія, розповіла: "У мене були деякі проблеми на початку цього року, і я подумала: "Гаразд, я хочу, щоб люди припинили про мене пліткувати". Я взяла перець чилі – написала ім'я людини на папірці, поклала його в перець чилі, взяла гімалайську сіль і чорний перець, змішала їх і теж поклала у перець чилі. Я щільно загорнула його у фольгу і поклала у холодильник. Я кажу, що якщо вони згадають моє ім'я, то отримають печію, і відтоді про мене не пліткують".

Фото: Chris Bishop / Newsquest / SWNS

Клер каже, що вона робила заклинання для "всього і всіх" – зокрема для того, щоб привернути щастя і гроші. Вона каже, що час від часу використовувала заклинання заморожування, щоб прибрати зі свого життя токсичних людей.

Вона сказала: "Скажімо, у вашому житті є хтось, хто став токсичним, і ви не хочете його бачити. Є дві речі, які ви можете зробити: ви можете написати його ім'я на аркуші паперу і змити його в унітаз – це змиє його з вашого життя. Ще одне заклинання – написати їхнє ім'я на аркуші паперу, взяти пляшку з водою і наповнити її водою. Покладіть її в морозильну камеру і залиште там, поки не будете емоційно готові розібратися з ситуацією".

Клер Бретт / Фото: Chris Bishop / Newsquest / SWNS

Коли справа дійшла до зустрічі з чоловіком, Клер вирішила взяти справу в свої руки. Вона записала на аркуші паперу все, чого хотіла від партнера, і спала з запискою під подушкою. Тим часом вона запалила свою саморобну свічку "наміру" і поклала суміш трав, рослин і кристалів у скляну банку.

Клер сказала: "Ви повинні бути дуже конкретними щодо того, чого ви хочете, тому я провела тижні, вдосконалюючи саме те, що я збиралася написати на цьому аркуші паперу. Я вирішила, що хочу когось турботливого, люблячого, співчутливого і чуйного. У мене багато домашніх тварин – три собаки, три коти, дві курки, один птах і багато рибок – тому мені потрібен був хтось, хто любить тварин. Мені також потрібен був хтось, хто міг би змиритися з тим, що я неповносправна, і хто міг би прийняти мене такою, яка я є, знаючи, що я відрізняюся від інших людей в суспільстві. Все, що завгодно, все, про що лише можна подумати, я заклинала для цього. Я зробила любовне заклинання, щоб зустріти свою другу половинку, і тепер я щаслива у шлюбі. Я зробила заклинання на достаток, а це може бути як достаток щастя, так і грошей. Це може бути все, що ви захочете, все, що ви забажаєте, ви отримаєте. Я зробила це, і за чотири дні ми знайшли місце, де перебуває моя майстерня".

Клер Бретт із коханим / Фото: Chris Bishop / Newsquest / SWNS

Попри те, що Клер використовувала заклинання, щоб знайти свою другу половинку, вона сказала, що їй не потрібне заклинання, щоб зберегти кохання між нею та Дареном: "Ми дуже щасливі і задоволені нашими стосунками, проте він жартує, що я наклала на нього закляття, щоб він залишився зі мною".

Нагадаємо, наречена зробила жахливе відкриття про коханого за декілька тижнів до весілля, яке змінило все. Він примудрявся тримати в таємниці від неї декілька особистостей і коханці, але вона врешті-решт його викрила.

Читайте також: