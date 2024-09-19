Відьма передбачила, яку область вдасться звільнити з російської окупації

Українська відьма Марія вважає, що Україна може повернути собі Херсонську область військовим шляхом.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Світ передбачення".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Відьма каже, що нібито Росія може запропонувати Україні повернути їй Херсонську область в обмін Запорізьку. Проте ніхто на це не погодиться. Вона зазначила, що Україна може повернути Херсонщину військовим шляхом під час контранступу.

"Я думаю, що південь буде деокупований. Зараз активно всі говорять про контрнаступ, але зараз це відбувається у прихованому форматі. Бо про минулий раз звідусюди кричали про контрнаступ, а коли не вийшло - всі почали один одного звинувачувати. Цього року це говорять приховано. Я знаю, що контрнаступ буде. І він буде на півдні", - сказала Марія Тиха.

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