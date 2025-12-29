Відмова від донорства: чоловік судився з дружиною після трансплантації

Трансплантація / © Freepik

У Південній Кореї чоловік подав позов проти власної дружини, звинувативши її у «злісному залишенні» після того, як вона відмовилася стати донором частини печінки, що могло врятувати йому життя.

Про це пише Oddity Central.

Подружжя, обом за 30 років, на той момент перебувало у шлюбі протягом трьох років. Вони виховували двох малолітніх дітей і вели спокійне сімейне життя, яке різко змінилося минулої зими. Саме тоді чоловікові діагностували рідкісне захворювання — первинний біліарний цироз печінки. Лікарі попередили, що без трансплантації йому залишилося жити приблизно рік.

Після включення до списку очікування на пересадження чоловік отримував повну підтримку з боку батьків, які фінансували лікування, а також догляд і турботу дружини, яка весь цей час залишалася поруч. Проте без донорської печінки його стан продовжував погіршуватися.

Ситуація змінилася, коли лікарі встановили, що дружина пацієнта має понад 95% сумісності HLA, що робило її майже ідеальною доноркою. Однак замість очікуваної згоди жінка повідомила лікарям і родині чоловіка, що не може погодитися на операцію через «патологічний страх перед голками та гострими предметами».

Це рішення спричинило різку реакцію з боку чоловіка та його батьків. Чоловік почав висміювати її страхи, заявляючи, що вона фактично бажає йому смерті. Родичі також тиснули на жінку, запитуючи, чи хоче вона залишити своїх дітей без батька, хоча має можливість врятувати його життя.

Зрештою ситуацію врятувала поява донора з діагностованою смертю мозку. Чоловікові успішно провели трансплантацію печінки, і він почав одужувати. Однак після стабілізації стану історія отримала несподіване продовження.

Чоловік вирішив перевірити правдивість заявленої фобії дружини та з’ясував, що раніше вона без ускладнень перенесла апендектомію та неодноразово здавала аналізи крові. Після цього жінка зізналася, що справжньою причиною відмови був страх можливих ускладнень під час операції, які могли залишити їхніх дітей без матері.

Таке пояснення не переконало чоловіка. Він подав до суду, звинувативши дружину в «злочинному залишенні» та у невиконанні подружніх обов’язків.

Справа спричинила жваве обговорення в південнокорейських соціальних мережах. Проте суд став на бік жінки, наголосивши, що донорство органів є особистим рішенням, пов’язаним із фізичною автономією людини, і не може розглядатися як обов’язок — навіть у шлюбі. Суд також визнав, що відмова була обґрунтована турботою жінки про безпеку та добробут дітей.

Подружжя зрештою дійшло згоди щодо розлучення. Опіку над двома дітьми залишили матері, водночас вона погодилася надавати колишньому чоловікові фінансову підтримку на період його відновлення після трансплантації.

