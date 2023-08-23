Відмовилися платити по 1500 доларів: наречена скасувала весілля через "скупих друзів" (фото)

Вона хотіла пишне весілля вартістю 60 000 доларів, але їй не допомогли фінансово.

Невдоволена жінка скасувала весілля після того, як її гості відмовилися платити по 1500 доларів кожен.

Наречена С'юзан хотіла влаштувати вечірку вартістю 60 000 доларів, але мала всього 15 тисяч. Коли вона щосили намагалася сплатити рахунок, їй довелося відмовитися від весілля.

У різкому повідомленні у Facebook вона звинуватила своїх друзів та сім'ю в тому, що вони зруйнували її весілля та стосунки.

"Все, що ми просили, це невелика допомога від наших друзів. Як ми могли провести весілля, про яке мріяли, без належного фінансування? Ми попросили з кожного гостя всього близько 1500 доларів. Ми поговорили з декількома людьми, які навіть пообіцяли нам більше, щоби наша мрія здійснилася. Моя подружка нареченої пообіцяла внести 5000 доларів разом зі своїми послугами із планування. Сім'я мого колишнього запропонувала внести 3000 доларів. Тож наше прохання про 1500 доларів для всіх інших гостей не було чимось незвичайним. Мовляв, ми ясно дали зрозуміти. Якщо ви не змогли зробити свій внесок, значить, вас не запросили на наше ексклюзивне весілля. Це вечірка, яка буває раз", заявила вона.

Скриншот: Mumsnet

Скриншот: Mumsnet

У результаті, лише вісім гостей відповіли на запрошення.

"Ми були в люті", - написала вона. "Що ще гірше, сім'я мого колишнього відкликала свою пропозицію. Несподівано ще більше людей відмовилися, зокрема моя найкраща подруга дитинства. Я була така шокована і плакала".

Потім її партнер запропонував одружитися у Лас-Вегасі, але С'юзен швидко відкинула цю ідею, заявивши, що хоче побути "Кардашян" у цей день і влаштувати розкішну церемонію.

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Вона також розгнівалася на нього за те, що він пліткував про неї за її спиною, називаючи "заносливою с*кою".

Тож наречена скасувала весілля, але нікому не повернула борг. Вона сказала, що залишила гроші на випадок "емоційного стресу".

С'юзан також додала, що тепер вона відрізає всіх і живе самостійно.

Допис жінки привернув велику увагу користувачів: "Ти з глузду з'їхала, С'юзен", "Цей хлопець ухилився від найбільшої кулі у своєму житті чи що?", "Там, де я живу, дуже часто просять грошей замість подарунків, але я зазвичай даю 100–250 доларів, якщо це дуже близький друг", "Це рідкісна і прекрасна річ, коли хтось розповідає свою версію історії, а при цьому має безглуздий вигляд".

Нагадаємо, наречена оголосила про розлучення через день після весілля через витівку свого новоспеченого чоловіка. Вона заявила, що коханий зіпсував їхнє свято.

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