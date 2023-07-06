Відмовтесь від цих трьох кольорів: що не можна одягати гостям на весілля

Влітку триває сезон весіль – і гостро постає питання, що ж одягнути, якщо вас запросили на урочисту подію. Важливо пам'ятати, що існує певний дрескод. Що одягнути гості на весілля та яких кольорів варто уникати?

Якщо в запрошенні не зазначено інше, гостям заборонено з'являтися в сукнях червоного, чорного чи білого кольорів. Цьому є просте та логічне пояснення.

Чому не можна одягати білу сукню на весілля

Традиційно білий – це колір нареченої. Тому ніхто інший не має права з'являтися в такому чи близькому до нього відтінку на весілля. Це не просто поганий смак. Такий жест може бути розцінений нареченою як образа.

Звісно, існують різні дрескоди для весіль. Наприклад, наречена може обрати чорну весільну сукню. Хоча такий вибір несподіваний, але він буває доволі часто. Зазвичай у такому разі дрескод для гостей трохи змінюється. Наприклад, молодята можуть запропонувати гостям прийти в білій чи молочній гаммі кольорів.

Чорний – чому не варто обирати

Він вважається кольором жалоби. Хоча для більшості урочистостей чорна сукня може бути доречною, для весілля вона не підходить. Ви ніби показуєте молодятам, що невдоволені їхнім союзом. І ваш образ не врятують жодні кольорові акценти чи аксесуари.

Хоча, звісно, якщо у запрошенні йдеться про особливий дрескод, який сьогодні часто обирають наречені для гостей, варто звернути увагу на цю вимогу. Нерідко буває дрескод all-black, який вимагає від гостей одягнути одяг чорного кольору. Звісно, таке весілля матиме вигляд лаконічного, стильного й доволі мінімалістичного.

Червона сукня – табу

Це максимально яскравий колір. Якщо дівчина обирає його для весілля подруги чи знайомої, вона ніби хоче затьмарити наречену. Навіть якщо на думці такого не було, збоку може здатися, що ви домагалися саме цього. Річ у тім, що людське око насамперед сприймає яскраві кольори, тому всі погляди будуть прикуті до вас, а не до нареченої.

Гостя на весілля повинна уникати непередбачуваної уваги з боку інших людей і фотографа, адже цей день належить молодятам. Пам'ятайте, що основне завдання вашого образу – не зіпсувати, а створити особливе свято для нареченої та нареченого.

Читайте також: