Відома акторка показала свою доньку, батьком якої є її син: фото та подробиці історії

Іспанська акторка Ана Обрегон, яка минулого року приголомшила світ, що стала мамою доньки свого сина, показала фото дівчинки.

69-річна знаменитість використала сперму покійного сина Алесса Лекіо, щоб народити дитину після його смерті за допомогою сурогатного материнства.

Син Ани помер 2020-го від раку у віці 27 років. Перед смертю він заморозив зразок сперми в надії, що одного дня зможе стати батьком.

Ана Обрегон із сином / Фото: instagram.com/ana_obregon_oficial

Мама хотіла виконати "останнє бажання" Алесса, тому використала зразок сперми, щоб народити дитину за допомогою сурогатного материнства. У березні минулого року на світ з’явилася маленька Аніта.

Акторка показала фото зі святкування першого дня народження дівчинки в Instagram та зазначила, що вона "копія" свого тата.

Ана Обрегон із донькою / Фото: instagram.com/ana_obregon_oficial

Також Ана похвалила свого покійного сина за те, що він був "щедрим, хоробрим і завжди міг підтримати", і сказала, що впевнена, що Аніта виросте з такими ж рисами характеру.

"Аніто, я можу лише подякувати тобі за те, що ти наповнила світлом моє серце, занурене в найглибшу темряву і понівечене безмірним болем. Дякую за твою усмішку, твій лепет, твої повзання і перші кроки. Дякую за те, що ти дивишся на мене з такою ж любов'ю, з якою дивився на мене твій батько. Ніхто ніколи не дивився на мене так. Ти - копія твого тата, бажана з тих небес, що межують із вічністю. Колись я розповім тобі, яким був твій тато, благородним, щедрим, сміливим, веселим, люблячим, з божевільною ніжністю, яка спричиняла любов у всіх нас, кому пощастило його любити. І ти будеш такою ж, Аніто. Моє маленьке янголятко світла, ти задмухаєш свічку сьогодні уві сні зі своїм татом, а я обійматиму тебе, вмираючи від любові".

Ана Обрегон із донькою / Фото: instagram.com/ana_obregon_oficial

Ана підтвердила батька своєї доньки одразу після її народження минулого року, коли розповіла, що дівчинка насправді є її "онукою". Акторка не є біологічною матір'ю Аніти, але всиновила дитину після її народження, тож тепер вона є законною мамою дівчинки.

Дитина народилася в лікарні в Маямі, США, а її біологічною матір'ю вважається кубинська жінка, яка проживає у Флориді. Ана вирішила пройти процес сурогатного материнства в США, оскільки в Іспанії сурогатне материнство є незаконним, але усиновлення дитини, народженої за кордоном, є законним.

Ана Обрегон із донькою / Фото: instagram.com/ana_obregon_oficial

Відтоді Ана заявила, що не виключає появи на світ ще декількох дітей Алесса, використовуючи ті ж методи, оскільки, за її словами, це було його "бажанням" мати п'ятьох дітей.

Нагадаємо, 55-річна акторка завагітніла від 24-річного коханого, який у дитинстві дивився на неї по ТБ. Вона вдалася до ЕКЗ.

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