Відома акторка стала мамою дитини свого сина: як так сталося

Іспанська акторка Ана Обрегон розповіла, що дівчинка, яку їй нещодавно народила сурогатна матір, не її власна, а дочка її покійного сина.

68-річна знаменитість поділилася, що пообіцяла своєму сину Алессу Лекіо, що виконає його передсмертне бажання народити дитину. Про це пише ladbible.com.

Чоловік помер у травні 2020 року від раку. Йому було 27 років. Перед смертю він сказав своїм мамі і татові, що хоче мати дитину.

Ана Обрегон з сином / Фото: instagram.com/ana_obregon_oficial

Алесс вирішив заморозити зразки своєї сперми перед початком хіміотерапії. У серпні зіркова бабуся дізналася, що її онука зачата, а у грудні - що це дівчинка.

Дівчинка на ім'я Ана Сандра Лекіо Обрегон народилася 20 березня у лікарні в Маямі, США. До слова, раніше Алесс говорив мамі, що доньку назве саме на її честь.

"Ця малеча не моя дочка, а моя внучка. Вона дочка Алесс, і коли вона виросте, я скажу їй, що її батько був героєм, щоб вона знала, хто вона така і як вона має пишатися ним", — пояснила Ана.

Акторка зізналася, що народження дитини дало їй сил впоратися із втратою сина.

"Я щаслива! В оточенні підгузок, пляшечок, рожевих бантиків! Це так чудово!" - поділилася вона.

Обрегон не виключає, що в майбутньому вона матиме більше онуків завдяки сурогатному материнству, зазначивши, що її син сказав, що хоче мати п'ятьох дітей.

Нагадаємо, у родині чоловіка народилася перша дочка за понад 130 років. Від 1885 року в американській сім'ї народжувалися лише хлопчики.

Читайте також: