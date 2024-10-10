Відома письменниця шокувала, що з'їла прах свого чоловіка після того, як дізналася про зради (фото)

Жінка зізналася, що з'їла прах свого покійного чоловіка після того, як дізналася про його зради.

Про це пише LADbible.

Канадійська вдова написала відверті мемуари про свою ситуацію, які були опубліковані в липні цього року і отримали загалом схвальні відгуки. Мама і авторка Джессіка Вейт була заміжня за своїм чоловіком багато років до його смерті 2015 року, яка сталася під час робочої поїздки до Техасу, США.

Книжка отримала назву A Widow’s Guide to Dead Bastards, де Вейт згадує, як вона дізналася про всі зради чоловіка після його смерті, що шокувало її і розбило її серце.

Все почалося з того, що вона відкрила його iPad, щоб знайти номер г'юстонської лікарні, в якій перебувало його тіло, і випадково натрапила на його жахливу історію браузера.

Коли вона ввела в пошуковий рядок слово "Г'юстон", він автоматично заповнився на "ескорт послуги Г'юстона", а коли Вейт копнула глибше, то виявила, що там також були пошуки певних ескорт послуг, з цінами і місцями розташування.

Для вдови це було приголомшливе відкриття.

Джессіка Вейт / Фото: instagram.com/endless_stories_jess

Крім того, вона з'ясувала, що він регулярно зустрічався з повіями і зраджував її з численними жінками, при цьому брехав, що в деякі дні працює допізна, а натомість завантажував на свій комп'ютер сотні порнографічних відео, які були ретельно розкладені по різних папках.

Вейт навіть виявила, що коханий винаймав квартиру в Колорадо, де займався сексом з дівчатами з ескорту, а також підшукував собі жінок.

Письменниці було важко змиритися з цим відкриттям, оскільки вона не могла повірити в таємне подвійне життя свого чоловіка після багатьох років шлюбу.

Під впливом емоцій вона розрізала мішок з його прахом і змішала його з фекаліями свого собаки в саду – але це було ще не все. Вона написала: "Я осквернила рештки мого супутника життя. Але потім, у відчаї і з почуттям провини, взяла ще більше його праху – і фактично з'їла його. Рештки відчуваються сухими на кінчиках моїх пальців, грубіші за розпушувач, зернистіші за сіль. Вони змішуються зі сльозливою водою, мінеральним брудом на спинці мого язика. Я ковтаю".

Пізніше вона зізналася, що була "відірвана від реальності після смерті чоловіка", коли виконувала ці дії.

Вейт розповіла, що зараз у неї новий партнер, хоча вона продовжує відчувати біль від зради чоловіка, з яким вона була так довго, день у день.

"Я почуваюся краще і сильніше, ніж раніше, але я все ще плачу майже кожного дня, і я все ще відчуваю, що частина мене померла", - зізналася вона. "Тому що та частина мене, яка існувала в Шоні, померла".

Нагадаємо, тим часом жінка-кіборг вставила всередину тіла прах свого покійного чоловіка. Також вона присвятила коханому ще одну модифікацію.

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