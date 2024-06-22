Відомий астролог назвав час та подію, яка може змусити Путіна закінчити війну проти України

Відомий астролог Алакх Ниранжан вважає, у вересні-жовтні 2024 року Україна може здобути суттєву перемогу, яка призведе до завершення або призупинення бойових дій.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Алакх Ниранжан зазначив, що не участь Росії у другому Саміті миру вплине на закінчення війна, а перемога України на полі бою.

"У вересні-жовтні цього року буде дуже суттєва перемога. І ця перемога може призвести, при грамотному її використанні, до завершення або хоча б зупинки гарячої фази боїв. І саме це впливатиме на те, як поводитиметься Росія", - сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, екзорцистка назвала дві дати, коли може закінчитись війна в Україні.

Читайте також: