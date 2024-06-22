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Відомий астролог назвав час та подію, яка може змусити Путіна закінчити війну проти України

Відомий астролог назвав час та подію, яка може змусити Путіна закінчити війну проти України

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Астролог пояснив, коли Україна здобуде перемогу на полі бою.

Відомий астролог Алакх Ниранжан вважає, у вересні-жовтні 2024 року Україна може здобути суттєву перемогу, яка призведе до завершення або призупинення бойових дій. 

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ". 

Алакх Ниранжан зазначив, що не участь Росії у другому Саміті миру вплине на закінчення війна, а перемога України на полі бою. 

"У вересні-жовтні цього року буде дуже суттєва перемога. І ця перемога може призвести, при грамотному її використанні, до завершення або хоча б зупинки гарячої фази боїв. І саме це впливатиме на те, як поводитиметься Росія", - сказав він. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, екзорцистка назвала дві дати, коли може закінчитись війна в Україні

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