Відомий астролог назвав єдину подію, яка призведе до "смерті" Росії та закінчення війни в Україні

Астролог назвав три інциденти, які можуть пришвидшити закінчення війни в Україні.

Відомий астролог Алакх Ниранжан вважає, що найшвидше можна закінчити війну, якщо Україна отримає ядерну зброю.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Алакх Ниранжан зауважив, що загалом є три складові, які можуть знищити країну-агресорку.

"Це вже робиться - знищуються НПЗ, танкери, щоб зупинити продаж нафти. Другий варіант - повернення півдня України. Тоді цей "товариш" буде змушений йти на компроміси, щоб зберегти владу. І найпростіший спосіб - ядерна зброя в Україні. От привезіть завтра до України ядерну зброю - все це зупинеться", - сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, екзорцистка назвала дві дати, коли може закінчитись війна в Україні.

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