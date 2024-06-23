Відомий астролог розповів, як за тиждень Україна може закінчити війну: "Зате ефективно"

Відомий астролог Алакх Ниранжан розповів, як Україна може за тиждень закінчити війну. Він наголосив, що Захід повинен повернути нашій державі ядерну зброю.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Алакх Ниранжан вважає, що війну в Україні можна було б закінчити лише за тиждень.

"Чверть століття пройшло від того часу, коли в України забрали ядерну зброю, обіцяючи берегти Україну. Не вберегли. А тому природнім чином виглядає повернення ядерної зброї. Повертається зброя - всі затикаються, бо в України немає гальм. Україна може зробити серію вистрілів малими боєголовками по кордону між Україною та РФ. Кровожерливо, але ефективно. Ніякої більше війни, ніяких більше смертей", - сказав астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, екзорцистка назвала дві дати, коли може закінчитись війна в Україні.

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