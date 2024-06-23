Відомий астролог розповів, як за тиждень Україна може закінчити війну: "Зате ефективно"

Астролог назвав подію, яка може закінчити війну.
Відомий астролог Алакх Ниранжан розповів, як Україна може за тиждень закінчити війну. Він наголосив, що Захід повинен повернути нашій державі ядерну зброю.
Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".
Алакх Ниранжан вважає, що війну в Україні можна було б закінчити лише за тиждень.
"Чверть століття пройшло від того часу, коли в України забрали ядерну зброю, обіцяючи берегти Україну. Не вберегли. А тому природнім чином виглядає повернення ядерної зброї. Повертається зброя - всі затикаються, бо в України немає гальм. Україна може зробити серію вистрілів малими боєголовками по кордону між Україною та РФ. Кровожерливо, але ефективно. Ніякої більше війни, ніяких більше смертей", - сказав астролог.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, екзорцистка назвала дві дати, коли може закінчитись війна в Україні.
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