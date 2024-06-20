Відомий астролог Влад Росс назвав точну дату закінчення війни в Україні

Відомий астролог Влад Росс вважає, що війна в Україні закінчиться у травні 2025 року. Він наголосив, що 2024 року бойові дії триватимуть.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

Влад Росс відзначив, що Саміт миру окресив початок закінчення війни в Україні.

"Початок перемир'я в Україні зафіксовано. Війна вже довго не триватиме. Президент Зеленський сказав, що війна точно триватиме 5-6 місяців, далі можна говорити про мир, якщо Україні не виставлятимуть умови капітуляції", - пояснив він.

Влад Росс вважає, що війна закінчиться у травні 2025 року.

"Це все веде до того, що все таки мир буде в 2025 році. Не в 2024. Мир наступить десь навесні 2025 року, в травні", - сказав відомий астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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